De nieuwe MINI John Cooper Works

De nieuwe John Cooper Works-modellen van MINI staan bekend om zijn Go-Kart gevoel en race-geschiedenis. Deze modellen bestaan uit benzinemotoren en – voor het eerst in de MINI geschiedenis – ook uit volledig elektrische versies, waarmee een nieuw hoofdstuk in de evolutie van MINI wordt ingeluid.

De nieuwe MINI John Cooper Works: kracht en precisie.

MINI John Cooper Works (JCW) staat bekend om hun ongeëvenaarde Go-Kart gevoel en racegeschiedenis. De nieuwe MINI JCW-modellen zetten een traditie voort en bieden liefhebbers de keuze tussen de sensatie van benzinemotoren en de geavanceerde prestaties van volledig elektrische technologie. Elke model is zorgvuldig ontworpen om de onmiskenbare JCW-ervaring te bieden, gekenmerkt door scherpe besturing, indrukwekkende acceleratie en een uitzonderlijke wegligging.

De MINI John Cooper Works is ontworpen om bij elke bocht passie aan te wakkeren, met een benzinemotor die meedogenloos vermogen levert en een chassis dat is afgestemd op precisie. De volledig elektrische JCW-variant biedt een nieuwe dimensie van prestaties, waarbij onmiddellijk koppel wordt gecombineerd met de verfijnde wendbaarheid die kenmerkend is voor het JCW merk. Beide versies bieden het ultieme Go-Kart gevoel, of het nu op de openbare weg is, of op het circuit.

Overwinning tijdens de 24 uur van de Nürburgring 2024.

Het nieuwe MINI John Cooper Works- model heeft zijn kwaliteiten al bewezen op het wereldtoneel. Het MINI John Cooper Works PROtotype behaalde namelijk een categorieoverwinning tijdens de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Deze prestigieuze uithoudingsrace staat erom bekend de grenzen van mens en machine op de proef te stellen, en de winst is een bewijs van de uitzonderlijke prestaties van het voertuig.

De overwinning op de Nürburgring verstevigt de positie van MINI in de voorhoede van autorijden met hoge prestaties. Het John Cooper Works PROtotype heeft aangetoond dat het onder de meest veeleisende omstandigheden kan domineren. Deze prestatie is niet alleen een eerbetoon aan het race-erfgoed van MINI, maar vormt ook een nieuwe standaard voor de capaciteiten van de JCW-modellen, zowel nu als in de toekomst.

Goodwood Festival of Speed: een spannend debuut.

Kort na het indrukwekkende succes op de Nürburgring maakte het nieuwe MINI John Cooper Works E-PROtotype zijn grootse debuut op het Goodwood Festival of Speed, een van de meest prestigieuze auto-evenementen ter wereld. De auto trok de aandacht van zowel enthousiastelingen als experts uit de sector met zijn dynamische demonstratie op het beroemde heuvelklimparcours.

Het Goodwood Festival of Speed bood MINI het perfecte platform om het John Cooper Works E-PROtoptye te presenteren, waarmee de voortdurende toewijding van het merk aan prestaties en innovatie werd aangetoond. De spannende race van de auto op Goodwood was een hoogtepunt van het evenement en onderstreepte het potentieel van de volledig elektrische JCW-modellen om dezelfde opwindende ervaring te bieden die fans van het merk gewend zijn.

Bulldog Racing: de kracht achter de prestaties.

De expertise van Bulldog Racing staat centraal in het succes van de MINI John Cooper Works modellen. Dit team, gevestigd in Nürburg, was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van deze hoogwaardige John Cooper Works-raceauto’s. Met een diepgewortelde passie voor motorsport heeft Bulldog Racing zijn focus uitgebreid tot meer dan interne verbrandingsmotoren, met de ontwikkeling van de elektrische MINI John Cooper Works PROtotype.

Beide auto’s waren ook te zien tijdens de DTM-race op de Nürburgring van 16 tot 18 augustus.

De betrokkenheid en expertise van Bulldog Racing heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe JCW-modellen voldoen aan de strenge eisen van zowel het circuit als de openbare weg. Hun samenwerking heeft geleid tot de eerste podiumplaatsen voor MINI tijdens de zwaarste duurrace ter wereld in 2023 en 2024, de 24 uur van de Nürburgring. De toewijding en streven naar uitmuntendheid van het Bulldog Racing team komt tot uiting in elk aspect van de MINI John Cooper Works-modellen, van hun technische precisie en racewinnende prestaties tot hun betrouwbaarheid.

Officiële onthulling in de herfst van 2024.

Naarmate de officiële onthulling van de nieuwe MINI John Cooper Works-modellen dichterbij komt, blijft de spanning toenemen. De nieuwe line-up belooft het ultieme Go-Kart gevoel te bieden, met opties voor elke liefhebber, of ze nu de voorkeur geven aan een benzinemotor of een volledige elektrische aandrijflijn.

De prestaties van de MINI John Cooper Works Prototypes op de Nürburgring en Goodwood geven een voorproefje van wat er nog komt.