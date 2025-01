LOUIS VUITTON MEN’S FALL-WINTER 2025 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Voor de nieuwe herencollectie van Louis Vuitton voor herfst winter 2025 heeft creatief directeur Pharrell Williams samengewerkt met de Japanse modeontwerper Tomoaki Nagao, beter bekend als NIGO, oprichter van het modemerk A Bathing Ape (BAPE). De twee leerden meer dan twintig jaar kennen en zijn sindsdien grote vrienden.

De samenwerking tussen Williams en NIGO geeft de herencollectie van Louis Vuitton een nieuwe twist. Het is een combinatie van streetwear met een elegante dandy stijl. Het tweetal herinterpreteert de geschiedenis door een telescoop naar de toekomst en viert met deze collectie hun vriendschap en hun gemeenschappelijke achtergrond in de wereld van streetwear, met een sterke verwijzing naar Japan, het land van herkomst van NIGO.

De LVERS-filosofie (LVERS is het parfum dat LV in 2024 lanceerde) staat centraal in deze herencollectie en promoot een creatief ecosysteem dat onderscheidingsvermogen, savoir-faire en reizen viert. De silhouetten doen denken aan het begin van de jaren 2000, maar worden geprojecteerd in de toekomst. Workwear en sportkleding worden gecombineerd met technische en ambachtelijke details, waardoor traditionele kledingstukken worden getransformeerd in hedendaagse items.

De iconografie van Louis Vuitton wordt verrijkt met Japanse motieven en technieken, zoals het Monogram Dandy dat het bloemenlogo combineert met shippo-weeftechnieken, of de Dandy Dornier die inspiratie haalt uit theeceremonies. Nieuwe motieven zijn onder andere de damoflage Cherry Blossom en de Cherry Blossom Paris/Fuji, die beide doen denken aan kersenbloesems en rijk zijn aan kristallen details.

Kleuren variëren van klassieke mannelijke garderobe tinten tot meer levendige rockabilly tinten, met overvloedig gebruik van camouflage en natuurlijke motieven, waaronder luipaard prints en jacquards. Tassen zijn een belangrijk element, met drie nieuwe ontwerpen die de verbintenis tussen Pharrell en NIGO vieren, zoals de Dornier Phriendship en Dornier Scribbles, met unieke patronen en Japanse inspiratie.

De zogenaamde Speedy-tassen zijn opnieuw ontworpen in kalfsleer in kleuren als yuzugeel en sakuraroze, met speciale edities in Japanse vakmanschaptechnieken.

Verder werkte Pharrell Williams samen met kunstenaar Azuma Makoto aan innovatieve koffers met echte bloemen in transparant acryl, die eeuwigheid en kwetsbaarheid combineren. Schoeisel, zoals LV ButterSoft gympen en verschillende laarzen, weerspiegelen een modern dandyisme, terwijl LV FROG en Worker zonnebrillen het concept van accessoires updaten met futuristische ontwerpen.



Andere accessoires zijn onder andere hoeden, sokken en handschoenen met unieke details, zoals silhouetten van Pharrell en NIGO’s gezichten op de handschoenen, en LV Frog riemen met gespen geïnspireerd op de koffers van het huis. Deze collectie is niet alleen een eerbetoon aan het gedeelde verleden van de twee ontwerpers, maar ook aan de Japanse cultuur en vakmanschap, en creëert een dialoog tussen verleden en toekomst door middel van mode en kunst.

