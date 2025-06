Verwelkom het mooie seizoen met een nieuwe look! Dit korte kapsel voor zomer 2025 is niet alleen stijlvol, maar ook superpraktisch.

Dit klassieke korte kapsel voor zomer 2025 is helemaal hot! – Photo Charlotte Mesman

De zomer staat voor de deur en dat is het perfecte moment voor een nieuw kapsel. Durf jij dit seizoen te kiezen voor een kort kapsel dat helemaal past bij de trends van 2025?

Waarom kiezen voor een kort kapsel?

Een nieuw kapsel kan ontzettend inspirerend werken. Er zijn talloze redenen om je haar eens anders te dragen. Zo kan een nieuw kapsel:

je gelaatstrekken beter laten uitkomen. Vaak dragen we jarenlang hetzelfde kapsel, terwijl ons gezicht verandert. Het is daarom belangrijk je kapsel hierop af te stemmen.

je totale uitstraling een boost geven. Ik herinner me een model dat van lang naar kort haar ging: plots viel ze op en kreeg ze een trendy, edgy look.

je er professioneler of geraffineerder uit laten zien.

je zelfvertrouwen vergroten.

je een fris en nieuw gevoel geven, wat ook invloed heeft op je kledingstijl.

positieve reacties uit je omgeving opleveren, wat je zelfvertrouwen nog verder versterkt.

je stylingroutine vereenvoudigen, vooral bij korte kapsels zoals de pixie cut op onze foto’s.

je haar gezonder maken door gespleten haarpunten tegen te gaan.

de textuur van je haar verbeteren en pluis of droog haar verminderen.

je een lichtere en frissere uitstraling geven in de zomer.

praktisch zijn, zeker als je veel sport.

De pixie cut: hét korte kapsel voor zomer 2025

Ben je op zoek naar een kort kapsel dat makkelijk te onderhouden is, maar toch vrouwelijk en verfijnd oogt? Dan is de pixie cut misschien wel iets voor jou. Dit kapsel is kort, maar de langere plukjes rond de oren en het voorhoofd zorgen voor een zachte, vrouwelijke touch.

Het haar bovenop is iets langer en naar voren gestyled. Van achteren is het haar subtiel opgeknipt en loopt het in een puntje toe, waardoor je nek slanker lijkt en je uitstraling elegant is.

Daarnaast laat dit kapsel de oren vrij, wat het geheel een speelse en sierlijke uitstraling geeft. Zo kun je je look eenvoudig verfraaien met mooie oorbellen.

Maak je look compleet

Houd je van een klassieke stijl? Combineer je nieuwe korte kapsel dan met een tijdloos broekpak. Chiquer wordt het niet!

Bekijk onze foto’s en wie weet is dit jouw nieuwe favoriete korte kapsel voor zomer 2025.

Als je wilt, kan ik ook tips geven voor styling of verzorging van de pixie cut! Laat maar weten.