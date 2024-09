Fit de winter in? Dit zijn tips die werken!

Na een zomer vol zon, gezelligheid en barbecues staat het najaar en de (hopelijk?) koude winter weer voor de deur. De één kijkt ernaar uit om de gordijnen lekker op tijd dicht te trekken, maar de meesten kijken er toch wel een beetje tegenop. Deze tijd van het jaar staat ook bekend als het seizoen waarin de griep z’n kans grijpt, en ook als de tijd waarin er wel eens wat extra’s kilo’s op de dijen blijven kleven. Van Sinterklaas tot Oud & Nieuw, de maanden van lekker en veel eten komen er weer aan. Maar toch is er niets zo fijn als wél fit en vitaal uit de winter te komen. Hoe je hiervoor zorgt zonder dat je al te veel hoeft in te leveren? Hier tips die werken!

Lekker blijven bewegen

Waarom je in de zomer niet kilo’s aankomt? Dit is vaak niet omdat mensen daadwerkelijk heel anders eten, maar vooral omdat ze veel meer bewegen. In de zomer wandelen, fietsen en zwemmen we wat af. Maar wanneer dan het weer minder wordt en de dagen donkerder, wisselen mensen vaak deze gewoonte in voor de comfortabele bank. Doe dit niet en blijf in beweging. Om jezelf hierin te stimuleren is het aan te raden om de technologie van vandaag te omarmen. Zet iedere dag voor jezelf als doel dat je minstens 10.000 stappen zet. Combineer dit met het luisteren van een podcast en voor je het weet wandel jij uren rond. Een sim only van Odido is daarbij het enige wat je nodig hebt. Een dure telefoon is geen must. Een abonnement met voldoende data kost vandaag de dag niets meer, maar kan net dat duwtje in de rug zijn dat jij blijft bewegen in de buitenlucht.

Switch it

Waarom het veel mensen niet lukt om af te vallen heeft in veel gevallen niets te maken met een gebrek aan discipline. Het komt in de meeste gevallen vooral doordat ze in één keer te veel willen. Daarom is het goed om stapje voor stapje te gaan en vooral niet jezelf allerlei dingen te verbieden. Liever ga je voor het omwisselen van zaken waardoor je iets niet mist, maar die je gewoon verandert. Denk aan het wisselen van gewoon brood naar volkoren. Van gewone cola naar light en van salami naar kipfilet. Probeer iedere week één verbetering qua gezondheid door te voeren en je zult merken dat het echt heel vanzelf en gemakkelijk gaat.

Kortom, fit de winter doorkomen is meer dan een pilletje vitamine D slikken. Het gaat om het geheel, waarbij de aanpassingen die je vol gaat houden veel meer verschil maken dan de korte klappen. Liever elke dag een lekkere wandeling door de natuur dan één keer per week knallen in de gym. Ook het jezelf niet ontzeggen van allerlei zaken maar het omwisselen naar een gezonde variant is een aanrader. Tenslotte is het ook slim om het bewegen samen met iemand op te pakken, je zult zien dat dat super motiverend werkt en het nog leuk wordt ook!