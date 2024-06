De BMW 1 Serie, de pionier op het gebied van rijplezier in het segment van de premium compacte auto’s, gaat zijn vierde modelgeneratie in. Met zijn dynamische design

De geheel nieuwe BMW 1 Serie

De BMW 1 Serie, de pionier op het gebied van rijplezier in het segment van de premium compacte auto’s, gaat zijn vierde modelgeneratie in. Met zijn dynamische design, volledig herziene gamma aandrijflijnen en ingrijpend verbeterde ondersteltechnologie versterkt de geheel nieuwe BMW 1 Serie zijn positie als de een van de meest sportieve auto’s in zijn segment. In Nederland kent de nieuwe BMW 1 Serie een consumentadviesprijs vanaf €41.507,-.

Zeer efficiënte motoren met 48v Mild Hybrid technologie, een productieproces dat is gericht op het sparen van grondstoffen en het hergebruik van materialen dragen bij aan de duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van de nieuwe BMW 1 Serie. Het moderne karakter van de auto komt ook sterk tot uiting in het nieuwe interieur, het uitgebreide aantal rijassistentie- en parkeerhulpsystemen, het nieuwe BMW iDrive met QuickSelect en innovatieve digitale diensten gebaseerd op BMW Operating System 9.

Met de introductie van de nieuwe BMW 1 Serie – gepland voor oktober 2024 – begint een nieuw hoofdstuk in het twintigjarige succesverhaal van BMW in het compacte segment. BMW produceert deze nieuwe modelgeneratie in BMW Group Fabriek Leipzig. De belangrijkste afzetmarkt is Duitsland en naast andere Europese landen is ook Japan een van de belangrijkste markten voor de nieuwe BMW 1 Serie.

Exterieur: dynamische voorkant en kenmerkende BMW proporties.

De BMW kenmerkende proporties accentueren het sportieve karakter van de nieuwe BMW 1 Serie: een lange motorkap, een ver naar achter geplaatst passagierscompartiment, een dynamisch vloeiende daklijn en een gespierde achterzijde. De afmetingen van het vijfdeursmodel wijken licht af van die van de vorige generatie. De lengte is met 42 millimeter toegenomen tot 4.361 millimeter, de breedte is 1.800 millimeter en de hoogte is met 25 millimeter toegenomen tot 1.459 millimeter. De wielbasis bedraagt 2.670 millimeter.

Met een opvallend vlakke voorzijde – ook aanzienlijk lager dan die van zijn voorganger – straalt de nieuwe BMW 1 Serie meer dan ooit sportiviteit uit. De brede, voorover hellende BMW nierengrille heeft een nieuwe, kenmerkende structuur van verticale en diagonale spijlen. In de standaard LED koplampen vormen opvallende verticale elementen de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers. Adaptieve LED koplampen met niet-verblindend matrix grootlicht, bochtverlichting en blauwe accenten zijn optioneel.

De nieuwe BMW 1 Serie onderscheidt zich door zijn dynamische wigvorm en lage zijruiten, die naar achteren nog lager worden. De standaarduitrusting BMW Individual Hoogglans Shadow Line is voorzien van een decoratie met het nummer 1 bij de zogenoemde Hofmeister-knik van de C-stijl. Een lange dakspoiler met luchtgeleiders aan weerskanten accentueert het gestrekte silhouet van de auto. Verticale reflectoren en een achterbumper met zwarte diffusorinzet dragen bij aan de krachtige uitstraling van de achterzijde. De opvallende, tweedelige achterlichten lopen door in de zijkant van de carrosserie.

De nieuwe BMW 1 Serie biedt keuze uit twee uni en zeven metallic carrosseriekleuren. Ook zijn vier BMW Individual carrosseriekleuren en een breed scala BMW Individual speciale carrosseriekleuren leverbaar. De nieuwe BMW 1 Serie is het allereerste model van het merk dat leverbaar is met een optioneel contrasterend zwart dak.

BMW M versies met onderscheidend sportief karakter.

Het M Sportpakket en M Sport Design zijn optionele uitrustingen die bij de Europese introductie beschikbaar zijn en de nieuwe BMW 1 Serie nog dynamischer maken. M-specifieke designkenmerken zijn onder meer de grote luchtinlaten in de voorbumper, grotere dorpelverbreders en een achterbumper met diffusorinzet.

Aan de top van het modellengamma staat de zeer sportieve BMW M135 xDrive. Dit model wordt aangedreven door een viercilinder-in-lijn benzinemotor met 221 kW (300 pk) en is voorzien van een Adaptief M Onderstel met M Sport Steering en intelligente vierwielaandrijving. De BMW M135 xDrive accelereert van 0 naar 100 km/h in 4,9 seconden.

De M specifieke nierengrille met horizontale lamellen, de M buitenspiegelkappen en vier uitlaateindpijpen maken de BMW M135 xDrive direct herkenbaar als de topversie. De gesmede 19 inch lichtmetalen wielen zijn exclusief voor de BMW M135 xDrive leverbaar. Het M Sportpakket Pro en modelspecifieke BMW M Performance Parts zijn er voor alle versies van de nieuwe BMW 1 Serie.

Sportieve premium sfeer, leervrij interieur.

Het nieuwe interieur van de nieuwe BMW 1 Serie is standaard volledig leervrij. Het heeft een moderne premium sfeer met sportieve accenten en royale ruimte voor vijf personen. Nieuw ontworpen stoelen bieden uitstekend comfort voor lange reizen. Sportstoelen in Econeer-uitvoering, met bekleding van gerecycled polyester, en M Sportstoelen zijn optioneel. Bekledingen in Veganza geperforeerd leder zijn ook leverbaar, een bekleding met leerachtige eigenschappen. De Veganza/Alcantara uitrusting is onderdeel van het M Sportpakket en behoort tot de standaarduitrusting van de BMW M135 xDrive.

Stoelverwarming en talrijke elektrische verstelmogelijkheden – inclusief geheugen – zijn opties voor alle stoelversies. Lendensteunen zijn een optie evenals een massagefunctie. BMW monteert standaard een tussenairbag tussen bestuurder en voorpassagier om de bescherming van de inzittenden nog verder te verbeteren. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt neemt de bagageruimte toe van 380 liter naar 1.200 liter. Voor de BMW 120 en BMW 120d is dat van 300 naar 1.135 liter.

BMW past hoogwaardige materialen en bekleding toe in de nieuwe BMW 1 Serie. De nieuw ontworpen versnellingsschakelaar en het BMW Curved Display onderstrepen daarbij de moderne, premium sfeer in het interieur. Het volledig digitale displaysysteem omvat het 10,25-inch infodisplay en het 10,7-inch Touch Control Display. BMW heeft het aantal knoppen en bedieningselementen aanzienlijk beperkt dankzij het gebruik van digitale technologie. De airconditioning in de nieuwe BMW 1 Serie is eveneens digitaal aangestuurd. Als alternatief voor het standaard sportstuurwiel is het eveneens nieuwe lederen M Sportstuurwiel leverbaar. Dat is onderdeel van het M Sportpakket en is voorzien van schakelpaddles voor handmatig schakelen.

Nieuwe generatie motoren, 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling.

Net als de motor in de BMW M135 xDrive zijn ook de andere motoren in de nieuwe BMW 1 Serie van de nieuwste generatie modulaire motoren van BMW Group. De driecilinder benzinemotor in de BMW 120 en de viercilinder dieselmotor in de BMW 120d zijn gecombineerd met 48 volt Mild Hybrid technologie. Die technologie verbetert zowel de efficiëntie als de directe vermogensafgifte. Alle motoren zijn gekoppeld aan een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling.

Met een vermogen van 125 kW (170 pk) accelereert de nieuwe BMW 120 van 0 naar 100 km/h in 7,8 seconden. De nieuwe BMW 120d heeft een vermogen van 120 kW (163 pk) en accelereert van 0 naar 100 km/h in 7,9 seconden. De BMW 118d, eveneens aangedreven door een viercilinder dieselmotor met 110 kW (150 pk) vermogen, accelereert in 8,3 seconden van 0 naar 100 km/h.

Verhoogde carrosseriestijfheid en doorontwikkeld onderstel.

Voor de wegligging, stuurprecisie en dynamiek in bochten profiteert de nieuwe BMW 1 Serie van de hogere stijfheid van de carrosseriestructuur en het verder verbeterde onderstel. Geavanceerde ondersteltechnologie omvat geoptimaliseerde kinematica, stijvere bevestigingen van de stabilisatorstang vóór en nieuwe schokdempertechnologie. De askanteling van de voorwielen is nu 20 procent hoger, wat een bijzonder stabiele richtingsstabiliteit en verbeterde feedback via het stuur garandeert.

De nieuwe BMW 1 Serie heeft standaard 17 inch lichtmetalen wielen, waarbij de BMW M135 xDrive een uitzondering is. De BMW M135 xDrive staat standaard op 18 inch lichtmetalen wielen. Het optionele M Sportpakket omvat het Adaptieve M Onderstel, waarmee de auto tot wel 8 mm lager komt te staan, M Sport Steering en 18-inch lichtmetalen wielen. Optioneel zijn 19 inch lichtmetalen wielen en het M Sportremsysteem.

Geavanceerde systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren.

De nieuwe BMW 1 Serie biedt een uitgebreid assortiment rijassistentiesystemen. Tot de standaarduitrusting behoort Driving Assistant met Front Collision Warning, Lane Departure Warning, Exit Warning en Traffic Sign Recognition, evenals Parking Assistant met Reversing Assistant.

Hoogtepunten van het optionele aanbod zijn onder meer Steering and Lane Control Assistant, Automatic Speed Limit Assist en routegeleiding bij gebruik de Active Cruise Control met Stop & Go-functie. Parking Assistant Professional is ook beschikbaar voor de nieuwe BMW 120 en de nieuwe BMW 120d, waarmee de bestuurder de auto kan parkeren en manoeuvreren via zijn smartphone.

Uitgebreide standaarduitrusting, personalisatiemogelijkheden.

Behalve hoogwaardige assistentiesystemen omvat de uitgebreide standaarduitrusting van de nieuwe BMW 1 Serie onder meer automatische airconditioning, elektrisch inklapbare buitenspiegels en de BMW Live Cockpit Plus inclusief het cloud-based navigatiesysteem BMW Maps.

Nieuwe optionele uitrustingspakketten bieden personalisatiemogelijkheden. Het Innovation Pack omvat BMW Live Cockpit Professional met BMW Head-Up Display, Augmented View op het Touch Control Display en Parking Assistant Plus. Het Premium Pack omvat draadloos opladen, Comfort Access, projectie van het logo op de grond vanuit de buitenspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel en Adaptieve LED koplampen. Optioneel zijn onder meer automatische 2-zone airconditioning, een panoramisch glazen dak en een Harman Kardon audiosysteem.

Nieuw BMW Operating System 9, BMW iDrive met QuickSelect en BMW Digital Premium.

BMW voorziet de nieuwe BMW 1 Serie van de nieuwste versie van BMW iDrive met QuickSelect voor gemakkelijke en intuïtieve bediening van voertuigfuncties. Het nieuwe startscherm toont de functiepictogrammen verticaal gerangschikt. QuickSelect biedt directe toegang tot die functies zonder omweg via een submenu. Het nieuwe BMW iDrive is volledig gericht op aanraak- en stembediening. Het is gebaseerd op het BMW Operating System 9, dat ook de basis is voor persoonlijke selecties van aanvullende digitale diensten. De functie Remote Software Upgrades kan nieuwe en verbeterde voertuigfuncties in de auto integreren.

BMW Digital Premium is voor de nieuwe BMW 1 Serie te boeken in de BMW ConnectedDrive Store. Dat maakt het mogelijk om in de auto landspecifieke apps te gebruiken, zoals muziek- streaming, nieuws en games, als onderdeel van een abonnement. Het aanbod omvat ook datagebruik voor alle digitale diensten en apps in de BMW ConnectedDrive Store. BMW Digital Premium breidt ook de functies van BMW Maps uit evenals de selectie van My Modes en de verlichting voor de Welcome Light animatie.

Smartphone-integratie met Apple CarPlay® en Android Auto™ is standaard in de nieuwe BMW 1 Serie. Met BMW ID en de My BMW App kan de BMW 1 Serie berijder eenvoudig de gebruikerservaring personaliseren. De BMW Digital Key Plus met draadloze ultrabreedbandtechnologie voor daarvoor geschikte smartphones met iOS of Android besturingssystemen en de Apple Watch kunnen optioneel ook worden ingesteld via de My BMW App.

Het brandstofverbruik van de nieuwe BMW 1 Serie bedraagt gemiddeld 8,1 – 4,3 l/100 km, de CO2 emissie gemiddeld 184 – 112 g/km. Deze waarden zijn vastgesteld volgens de WLTP cyclus. Alle cijfers met betrekking tot prestaties, verbruik en emissies zijn voorlopig.