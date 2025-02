Maison MIHARA YASUHIRO herfst winter 2025 2026

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De benadering van de modecollectie van het Japanse Maison MIHARA YASUHIRO voor herfst winter 2025 2026 bestond uit het opnieuw uitvinden van de kern van de identiteit van het merk, gecultiveerd in de afgelopen 30 jaar.

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De oorsprong ligt in een heroverweging van “tailoring”, een concept dat als traag wordt ervaren en haaks staat op de mainstream trend van snelle expressie. “Tailoring” in de bredere zin van het woord overstijgt het zogenaamde ‘suit tailoring’, ook al roept het een soort stoffige nostalgie op. Hieruit is kleding ontwikkeld die figuurlijke tegenstellingen belichaamt.

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Twee blousons in verschillende maten – terugkerende motieven in de collectie – zijn gemaakt door naaipatronen, de basis van het kleermaken, om te draaien. Door het gebruik van deze omgekeerde patronen wordt op paradoxale wijze de essentie van het kleermaken benadrukt. Ondertussen zijn tops met mouwen afgeleid van omgezette broekpatronen, een voorbeeld van een klassieke deconstructivistische techniek.

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

OLIVER, een nieuwe toevoeging aan de kenmerkende sneakerlijn van het merk die geworteld is in zowel het ethos van ontwerper MIHARA YASUHIRO als het erfgoed van het merk, komt voort uit een samenwerking tussen General Scale (een lijn die in 2020 wordt gelanceerd) en de Italiaanse fabrikant AUTRY. MIHARA YASUHIRO sloot zich aan bij AUTRY’s filosofie om tijdloze producten te maken die vluchtige trends overstijgen. Zonder het retrosilhouet van AUTRY’s iconische MEDALIST-sneaker te veranderen, gaf het duo een nieuwe vorm aan de verouderde zolen door middel van een geschroeide afwerking.

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De versleten esthetiek van de sneaker belichaamt een paradox tussen verleden en toekomst en nodigt uit tot nadenken over de essentie van tijd en design.

Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Deze collectie is er niet op gericht om “nieuw kleermakerswerk” uit te vinden, maar eerder om de basis ervan opnieuw te bekijken. Het is een paradoxale oefening: het verwerpen van de allure van nieuwigheid om in plaats daarvan de primaire handelingen van het maken van patronen, snijden en naaien van stoffen opnieuw te onderzoeken. Het resultaat is een herbevestiging van de scherp gedefinieerde contouren van het merk en een bewijs van duurzaam vakmanschap dat de tand des tijds doorstaat.