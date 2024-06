BMW Concept Skytop: Kracht, precisie en vakmanschap gecombineerd in een open tweezitter voor luxe reizen

Met de designstudie BMW Concept Skytop brengt de BMW Group dit jaar opnieuw een uitzonderlijk elegante, unieke auto naar de Concorso d’Eleganza Villa d’Este, de jaarlijkse schoonheidswedstrijd voor historische auto’s en motorfietsen die aan de oevers van het Comomeer wordt gehouden. De open tweezitter lijkt op een zorgvuldig ontworpen voertuigsculptuur, met een vloeiende sportieve elegantie die de atletische, gespierde houding aanvult. Het interieur en exterieur van de conceptauto zijn voorzien van warme monochrome kleuren, waarbij exclusieve materialen worden gecombineerd met traditioneel vakmanschap.



“De BMW Concept Skytop is echt een uniek en exotisch ontwerp, in de traditie van de Concorso d’Eleganza Villa d’Este”, zegt Adrian van Hooydonk, Hoofd van BMW Group Design. “Hij biedt een combinatie van rijdynamiek en elegantie op het hoogste niveau, vergelijkbaar met zijn historische voorouders, zoals de BMW Z8 of BMW 503.”



Sportieve proporties, organisch lichaam.

De strakke buitenkant van de BMW Concept Skytop is ontworpen om mensen te inspireren om te reizen. De strakke, gespierde oppervlakken worden bepaald door een paar precieze lijnen die het volume van de auto naar achteren richten. De winglets zijn discreet geintegreerd in de deurschouders en vervangen de conventionele deurgrepen. Lichtmetalen wielen met precieze lamellen versterken het unieke uiterlijk nog eens extra.



Vanuit vogelperspectief springen de opvallende, brede motorkap, het iconische BMW ontwerp met haaienneus met verlichte niergrille en ingetrokken achtergedeelte allemaal in het oog. Verwijzingen naar de legendarische BMW Z8 Roadster zijn zorgvuldig gekozen. Bijzonder opvallend is de uitgesproken spline die zich uitstrekt van de motorkap, via het interieur, tot een aluminium bekleding op de achterklep, die de dynamische flow van het silhouet benadrukt.



Het harmonieuze ontwerp van de koplampen combineert zeer complexe details in het gehele concept. De LED-units, geplaatst op gefreesde aluminium dragers, zijn speciaal ontwikkeld voor de BMW Concept Skytop, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste technologie en ontwerp voor autokoplampen met het dunste profiel dat momenteel beschikbaar is. Het strakke, puristische ontwerp maakt het mogelijk om alle verlichtingsfuncties samen te voegen in één installatieruimte. De platte en gedefinieerde vorm van de achterlichten vormt een aanvulling op het algehele uiterlijk van de BMW Concept Skytop.



De met leer afgewerkte kantelstang achter de twee stoelen van de BMW Concept Skytop is gecombineerd met zijvinnen op de B-stijl en een volledig uitschuifbare achterruit. De twee afneembare dakdelen, eveneens afgewerkt met leer, kunnen worden opgeborgen in een speciaal compartiment in de bagageruimte.



Het kleurenschema zorgt voor een soepele overgang van binnen naar buiten, ongeacht of het dak open of gesloten is. In het achterste gedeelte loopt de roodbruine tint van het dak over in het gedempte zilver met chromen schaduweffect van de buitenlak. Het technisch uitgebreide kleurverloop is gemaakt door een ervaren meesterschilder in BMW Group Fabriek Dingolfing.



Lederen oppervlakken in Brogue-stijl kenmerken het interieur.

De lederen stoelen in het interieur zijn voorzien van accenten in Brogue-stijl. De roodbruine tint van de oppervlakken zorgt voor een consistent kleurenschema dat het hele interieur een gevoel van luxe en ruimtelijkheid geeft. Kristaltoepassingen zijn kunstig verwerkt in de cockpit, wat bijdraagt aan de algehele indruk. De oppervlakken in het interieur van de BMW Concept Skytop zijn vervaardigd in de traditionele zadelmakerij van de BMW Group Fabriek Dingolfing.



Er zijn ook overeenkomsten in motorvarianten met de BMW Z8. Net als de legendarische roadster is de BMW Concept Skytop ook uitgerust met de krachtigste V8-motor in het BMW-aandrijflijnportfolio.