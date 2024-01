Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De modeshow van Dolce & Gabbana voor de herfst winter 2024 2025 die plaatsvond op 14 januari 2024 in Milaan, was – zoals altijd – één van de belangrijkste evenementen tijdens de Milanese herenmodeweek.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De verwachtingen waren hooggespannen en de nieuwe creaties van het Italiaanse merk, bekend om zijn elegante en verfijnde stijl, hebben niet teleurgesteld. De nieuwe herencollectie, genaamd ‘Sleek’, vertelt een verhaal van elegantie en vakmanschap en legt de nadruk op de wereld van het ‘kleermaken’ met een typisch Italiaanse touch.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Kortom, in deze nieuwe collectie van Dolce & Gabbana ligt het accent op het ‘kleermaken’, iets wat het ontwerpersduo als geen anderen in de vingers hebben, en de kwaliteit die zich onderscheidt van de rest.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De kledingstukken die op de catwalk te bewonderen waren, kenmerken zich dan ook door perfecte snitten en delicate proporties, vooral te vinden in de jassen en mantels. Het resultaat is een elegante look maar wel eentje die ook jongeren aanspreekt. Dolce & Gabbana weten traditie en moderniteit op geniale wijze met elkaar te combineren.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Deze collectie markeert een keerpunt voor Dolce & Gabbana, omdat het de verandering weerspiegelt die Domenico Dolce en Stefano Gabbana waarnemen in de modewereld. Door de kwaliteit in al zijn vormen uit te drukken, streeft het merk naar het herstel van de authentieke waarden die aan de basis van zijn identiteit liggen. Italiaans kleermakerswerk, met zijn vakmanschap en oog voor detail, is daarbij een essentieel element.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De kleuren in deze nieuwe herencollectie zijn overwegend zwart, één enkele witte outfit, iets grijs, en een outfit in camel en denim. Deze kleurkeuze geeft een verfijnde sfeer aan de creaties van Dolce & Gabbana en biedt talloze combinatiemogelijkheden en interpretaties. Met name zwart, de kleur bij uitstek van elegantie, komt veel voor in de kledingstukken en zorgt voor een aura van mysterie en verfijning.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De collectie presenteerde ook andere belangrijke elementen van de herengarderobe, zoals maatbroeken, verfijnde overhemden en zorgvuldig uitgewerkte accessoires. De aandacht voor detail is inderdaad een onderscheidend kenmerk van het merk Dolce & Gabbana, dat opvalt in elk ontwerp.