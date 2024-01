Zo bereid je je voor op de komst van een kitten

De komst van een kitten die je gezin gaat versterken, is een spannende gebeurtenis. Het is niet zomaar iets. Een huisdier kan enorm veel vreugde en gezelschap bieden maar vanaf het moment dat het zijn pootjes over je drempel zet, heb je ook de verantwoordelijkheid en zorg voor je harige vriend. Het is dan ook belangrijk dat je je goed op zijn of haar komst voorbereidt. We geven je een aantal praktische tips mee voor dingen waar je vooral in de eerste dagen tegenaan kunt lopen, zoals het uitzoeken van kittenvoeding maar ook de aanschaf van geschikte speeltjes waarmee je je nieuwe dierenvriendje (en jezelf) blij maakt.

Het kiezen van een kitten

Eerst even in het kort iets over het uitzoeken van een kitten. Er zijn verschillende dingen waar je op moet letten. In de eerste plaats mag de kitten niet te jong zijn voordat je hem bij zijn moeder weghaalt. Volgens de wet moet een kitten minimaal zeven weken oud zijn maar veertien of vijftien weken is beter. Haal je het beestje te jong bij zijn moeder weg dan kan dat zijn sociale en gedragsontwikkeling verstoren.

Let ook op het gedrag en temperament van het kitten om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met jouw levensstijl en voorkeuren. Observeer het kleintje goed en let erop hoe het omgaat met de andere kittens, als die er zijn, en hoe het op jou reageert. Let ook op je onderbuikgevoel. Verder moet het dier natuurlijk in goede gezondheid zijn. De ogen moeten helder staan. Ook moet het een glanzende vacht en een gezond gewicht hebben. Lees je goed in en informeer je bij een dierenarts of betrouwbare fokker.

Eigen plekje

Kies een rustig en vast plekje uit voor de voedsel- en drinkbakken, kattenmand en speeltjes, kortom, creëer een leefgebied speciaal voor je kitten waar je nieuwe huisgenoot zich kan terugtrekken en veilig en beschermd voelt. De kattenbak kun je beter ergens anders neerzetten want katten houden er niet van als die dichtbij de voedsel- en drinkbakken staat.

Voeding

Goede voeding is natuurlijk essentieel voor de groei en ontwikkeling van een kitten. Ga voor hoogwaardig kattenvoer dat specifiek is samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van kittens. Let op labels die aangeven dat het voer ‘volledig en uitgebalanceerd’ is om ervoor te zorgen dat het alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat. Met Royal Canin Kitten zit je sowieso goed. Dit merk heeft voeding voor de verschillende groeifases van je kitten en zelfs kittenvoeding naar ras. Of je voor nat of droog voer gaat, is een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar een combinatie van beide kan gunstig zijn voor hydratatie en de gezondheid van het gebit van je nieuwe huisgenoot.

Met de juiste voeding ben je er nog niet. Stel een consistent voedingsschema. Jonge kittens hebben frequente maaltijden nodig, dus voer ze drie tot vier keer per dag tot ze ongeveer zes maanden oud zijn. Ga geleidelijk over op twee maaltijden per dag naarmate ze ouder worden. Volg de aanbevolen portiegroottes op de verpakking van het voer en pas deze aan op basis van het gewicht en de beweeglijkheid van je kitten. Voorkom overvoeding omdat dit gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Speelgoed

Kittens zijn van nature nieuwsgierig en speels. Haal daarom ook geschikt speelgoed in huis om je dierenvriend zowel lichamelijk als geestelijk te stimuleren. Denk hierbij aan interactief speelgoed, zoals veerstokken, knisperballen en puzzelspeelgoed. Hiermee houd je het kleintje (en jezelf!) bezig en versterk je jullie band. Het is beter om speeltjes met kattenkruid te vermijden totdat je kitten ouder is. Niet elke kat reageert er trouwens op.

Investeer ook in een krabton. Je kitten kan er zijn krabinstinct op botvieren en kan er spanning en stress kwijt. Met een krabton baken je ook het leefgebied van je kitten af. Neem je er eentje met een holletje dan heeft je harige vriend er meteen een fijne slaap- en rustplek bij. Met een krabton doe je overigens ook jezelf een (groot) plezier want je leidt er zijn of haar aandacht van jouw meubels mee af. Voor het noodzakelijke nagelonderhoud kan je kitten bij zijn krabton terecht :-)

Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je moet weten en doen als je een kitten in huis haalt. Denk maar eens aan nagels knippen en inentingen. Bereid je daarom goed voor. Laat je verder goed begeleiden door de dierenarts en/of fokker.