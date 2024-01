Neil Barrett herfst winter 2024 2025: Heritage Innovation

Modetrends herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Neil Barrett

In de nieuwe herencollectie van Neil Barrett voor herfst winter 2024 2025 strijden traditie en moderniteit om voorrang. De Britse modeontwerper die bekend staat om zijn moderne en draagbare collecties neemt de klassiekers onder de loep.

In deze nieuwe collectie krijgen we, aldus Barrett, een soort versmelting van verleden en toekomst te zien. Geen wonder dat de collectie de naam ‘Heritage Innovation’ meekreeg. Maar denk niet dat de collectie is gebaseerd op heimwee of nostalgie. Het gaat eerder om respect voor traditie.

Voor deze nieuwe collectie neemt Barrett klassiekers als uitgangspunt maar dan wel met een vernieuwend sausje. Zo wordt de klassieke Harris-tweed omgeturnd in een techno-tweed. Geraffineerde en traditionele materialen vertalen zich in workwear en urban sportswear. De scheidslijn tussen formeel en informeel vervaagt.

Waar het in de praktijk op neerkomt, is: een draagbare en vrij minimalistische collectie met halflange overjassen, korte tweedjassen met grote zakken en soms ook met mouwstukken op de ellebogen, bombers in klassieke kleuren als grijs en donkerblauw, ook in technomaterialen, een techno-parka, en een paar stijlvolle zwartleren jassen en jacks.

De broeken hebben een relaxede pasvorm. Ze zijn lang of vallen net boven de enkel. In dat geval zijn ze afgewerkt met een boord met (wat lijkt) drukknoop. Hier en daar spotten we een wijde bermuda. Broeken en bermuda’s worden gedragen met gladleren laarzen met ronde neus.

Ook de toplagen zijn minimalistisch: witte T-shirts, effen truien met V-hals, klassieke vesten, een trui met een combinatie van strepen en Schotse ruiten.

Al met al is het een moderne, stijlvolle en draagbare herencollectie, casual maar niet té. Het zijn looks waarmee iedere man wel iets kan.

