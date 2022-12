Het is nooit te vroeg om weer in vorm te komen en dat geldt zeker in de winterperiode waarin we de neiging hebben om meer dan…

Weer in vorm na de Feesten (en dit jaar op tijd zomerklaar!)

Het is nooit te vroeg om weer in vorm te komen en dat geldt zeker in de winterperiode waarin we de neiging hebben om meer dan gewoonlijk te eten. Waar het op neerkomt, is dat ons lichaam tijdens de eerste maanden van de winter vaak veranderingen ondergaat waar we in het algemeen niet zo blij mee zijn.

De kou verleidt ons om meer te eten en te drinken en diezelfde kou nodigt ons ook uit om ons dik aan te kleden waardoor de extra kilootjes niet direct opvallen (we nemen onszelf graag in de maling).

En het is steeds weer diezelfde winterkou die ons er vanaf houdt om een dieet te volgen en regelmatig te trainen. Het resultaat? Kijk maar eens in de spiegel.

Goed. Nee, niet goed. Wat te doen? Ons advies is om in actie te komen. Om van het begin van het nieuwe jaar te profiteren om een plan van aanpak op te stellen. Om goede voornemens te maken en de mouwen op te stropen. We zijn nu, pak ‘m beet, ongeveer zes maanden van de zomervakantie verwijderd. Tijd genoeg om die overtollige kilo’s de baas te worden, om je lichaam strakker te trainen en misschien wel wat extra spiermassa te kweken. Tijd om weer in vorm te komen.

Dit artikel is het begin van een serie die we de komende winterweken zullen publiceren en waarin we aandacht zullen schenken aan de lichamelijke vorm. Iedere week zullen we er een bepaald aspect uitlichten. De voeding, de motivatie, de training. Al deze aspecten zullen hun plaatsje krijgen in een werkplan dat steeds completere vormen zal aannemen.

Deze week beginnen we met een eenvoudige opdracht: het gewicht en de maten, en nog iets anders.

Weeg jezelf en meet de omvang van je borst, taille, heupen en armen (vraag zo nodig hulp aan je vriendin). Schrijf deze maten op. Stel een streefgewicht vast. Zorg ervoor dat het realistisch en vooral ook een gezond streefgewicht is. Vergelijk dit streefgewicht met je huidige gewicht. Bekijk jezelf nu bloot (ja, bloot!) in de spiegel en noteer welke zones direct moeten worden aangepakt. Laat je tijdens dit kritische zelfonderzoek helpen door je vriendin… als je durft. Berg je notities op een veilig plekje op (of hang ze op de koelkast).

Oké, voor nu is het genoeg. Gun jezelf in de komende dagen de tijd om de informatie die je hebt verzameld te verwerken en om je op een nieuwe levensstijl voor te bereiden. Je komt in deze dagen als het ware ‘virtueel’ in actie. Alleen al door de knop om te zetten, zul je merken dat er in de komende dagen al iets in je voedingspatroon verandert.

Volgende week beginnen we met het dieet. Probeer in de tussentijd – zeker als je nog feesten of borrels in het vooruitzicht hebt – om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zonder dat je jezelf de feestvreugde ontzegt, natuurlijk.

ADVERSUS