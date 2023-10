Ermanno Scervino lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Ermanno Scervino

De nieuwe collectie van Ermanno Scervino voor lente zomer 2024 wil een ‘liefdesbrief aan ambachtelijke wijsheid’ zijn. Ermanno Scervino is een beeldhouwer van schoonheid, hij viert vrouwelijkheid door middel van borduursels, kostbare stoffen en volumes die het lichaam verfraaien, en drukt zo zijn liefde uit voor de gratie van vrouwen en voor het vakmanschap dat het Italiaanse modehuis kenmerkt.

Een portret van wilskrachtige en vastberaden vrouwelijkheid, vrij, waarin mode zijn taak vervult om het lichaam te omlijnen en te strelen, de persoonlijkheid te verheffen als een bondgenoot die vrouwen in staat stelt hun eigenheid te omarmen.

Mode is: creatieve impuls, ambachtelijkheid, excellentie, wijsheid. Voor de damescollectie voor lente en zomer collectie 2024 die tijdens de Milan Fashion Week werd gepresenteerd, gaat Ermanno Scervino voor de essentie van kleding, een garderobe van unieke items die de bekwaamheid van het Scervino atelier en zijn ambachtslieden, meesters in het kleermakersvak, tot uitdrukking brengen.

Etherische en flinterdunne jurken, sensueel in hun lineariteit, bewegen over de catwalk alsof ze door de wind worden meegevoerd. Bustier jurken die het silhouet accentueren zijn overdekt met bloemige borduursels. Gerimpelde rokken als wiegende bloemblaadjes die tot op de grond reiken glijden over jurken met korset. Verfijnde onderrokken met kant en breigoed met ribbels in beige en organza in het zwart onthullen completeren het geheel.

Kleine blaadjes van organza komen tot leven en sieren de gebreide kleding, waaronder oversized vesten en parka’s die gedragen worden met camouflage lingerie. Dezelfde blaadjes komen terug op oversized trenchcoats van katoen of suède en benadrukken de tegenstelling tussen kracht en kwetsbaarheid, een terugkerend thema in Ermanno Scervino’s stijl. Het tailleur van het seizoen bestaat uit een gedeconstrueerde dubbelbreasted jasje gecombineerd met microshorts. De tailleurs komen in zachte pasteltinten, vol maar delicaat, zoals lichtblauw, de iconische kleur van het merk.

Door het vakmanschap te vieren, brengt Ermanno Scervino de kracht van kleding als instrument van zelfexpressie tot uitdrukking, de ware essentie van mode.