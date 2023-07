Dior herencollectie lente/zomer 2024. Van new look tot new wave

De herencollectie van Dior voor lente zomer 2024 laat invloeden zien die uiteenlopen van de new look van Monsieur tot new wave.

Dior Man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Kim Jones brengt met zijn herencollectie voor lente zomer 2024 een hommage aan grootheden in de mode. Van de silhouetten van Yves Saint Laurent tot de borduursels van Gianfranco Ferré; van de cabochons van Monsieur Dior tot de texturen van Marc Bohan. Een collage van invloeden en popiconen krijgt vorm in een mechanische tuin van “hommes fleurs”, die tegelijkertijd traditie en subversie omarmt: van vrouwelijk naar mannelijk; van salon naar straat; van new look naar new wave.

Een amalgaam van autobiografieën voegt zich bij die van Kim Jones, eens directeur van de mannenlijn van Yves Saint Laurent, in deze collectie en modeshow voor zijn vijfde verjaardag bij Dior. De silhouetten van Yves Saint Laurent staan opnieuw centraal en zijn voornamelijk afkomstig uit de zomercollectie van de artistiek directeur, getransponeerd en getransformeerd. Mannenverhalen zijn verweven met een samensmelting van mannelijk en vrouwelijk, waarbij de tradities en materialen van Brits kleermakerswerk samenkomen met die van haute couture, wat de wortels van damesmodestoffen in de mannenwereld onthult.

Allemaal is doordrenkt met een gevoel van frisse en speelse moderniteit, praktisch en gemakkelijk. De collectie is één grote flirt waarin de combinatie van formeel en casual in individuele kledingstukken centraal staat, een combinatie van luxe en nut. Hier wordt het uiterlijk van eenvoudige, archetypische herenkledingstukken, zoals de harrington, het poloshirt, de crew neck en het vest, getransformeerd ‘van gewoon naar buitengewoon’ door middel van symbolische technieken die Dior’s tijd en stijlen omspannen: tweed, borduurwerk en cannage, een antieke vlechttechniek.

Saint Laurents vakmanschap wordt opnieuw overgebracht naar de mannenwereld, met een focus op volumes, splitten, plooien en halslijnen in zijn collecties van 1959. Hier verschijnen ze moeiteloos in ontspannen herenkostuums, zomerse ensembles en wijde jassen. De schoenen daarentegen zijn geïnspireerd op de Lady Dior-tas uit 1995, met een nieuw cirkelvormig logo op loafers met zware zolen en slides die bewust doen denken aan new wave crêpe. Ondertussen verschijnt er een veelheid aan tassen in allerlei vormen, kleuren en texturen; van fluorescerende zadeltassen tot cognackleurige cannage-satchels, van de meest extravagante tot de meest ingetogen exemplaren.

In deze collectie voor zomer 2024 worden ook de beanies van de new wave mode die ook deels liberty beanies zijn opnieuw geïnterpreteerd. Hier wordt de rozet vervangen door ‘ronghua’, prachtige fluwelen bloemen die al sinds de Tang-dynastie (618-907) in China worden geproduceerd. De ronghua meesters pasten de kleuren aan voor de collectie en werkten nauw samen met de Dior ateliers om hun traditie te transformeren en elegantie vandaag meer dan ooit te vieren.