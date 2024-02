De nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio

In de premium middenklasse staat het nummer 4 voor de perfecte combinatie van rijplezier en elegant sportief design. Deze merkwaarden van BMW komen meer dan ooit tot uiting in de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio. Het nauwkeurig bijgewerkte exterieurdesign benadrukt het dynamische karakter en de exclusieve stijl van deze modellen. Moderne accenten en nieuwe uitrustingen zorgen daarnaast voor een premium ambiance en een hernieuwde toewijding voor het interieur. Het baanbrekende cockpit design, inclusief het BMW Curved Display, biedt de ideale omgeving voor de nieuwste evolutie van BMW iDrive met QuickSelect, gebaseerd op het nieuwe BMW Operating System 8.5. De wereldwijde marktintroductie van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio vindt plaats in maart 2024.



Stappen voor een kleinere CO 2 voetafdruk.

De nieuwe EfficiencyCoach in de My BMW App biedt handige tips voor een efficiëntere rijstijl. Dit assistentiesysteem analyseert het brandstofverbruik en vergelijkt dit met de waarden van de afgelopen maand en met die van andere BMW modellen met vergelijkbare motoren. Op basis van deze informatie doet het systeem aanbevelingen voor nog meer efficiëntie.



Exterieurdesign: opvallende details verwijzen naar de fascinerende dynamiek.

Potentie, elegantie en authenticiteit zijn de hoofdthema’s van het design van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio. Nauwkeurige aanpassingen aan het exterieur laten het unieke karakter van de modellen nog beter tot uiting komen. De nieuwe details verscherpen het profiel van de modellen en vormen een opvallende verwijzing naar de fascinerende dynamiek, exclusiviteit en technologische hoogtepunten. Het M Sportpakket geeft de BMW modellen een nog dynamischer uitstraling. Een diffusorelement in de achterbumper is voortaan uitgevoerd in hoogglans zwart. De uitlaateindpijpen, die links en rechts in de achterbumper zijn geïntegreerd, zijn gegroeid van 90 naar 100 mm in diameter.



Nieuwe koplampen, innovatieve Laserlight achterlichten.

Specifieke designkenmerken van de BMW 4 Serie zijn de krachtige voorzijde met slanke LED koplampen en verticale BMW nierengrille. De luchtinlaten van de voorover gekantelde grille hebben een gaasstructuur, zowel in standaarduitvoering als met het M Sportpakket. De omlijsting is voortaan uitgevoerd in mat chroom. De koplampen zijn zowel visueel als functioneel verbeterd. De LED units zijn opnieuw vormgegeven, waarbij dim- en grootlicht gebruikmaken van dezelfde LED module. Een paar van verticale en licht pijlvormige LED units vormen de dagrijverlichting en richtingaanwijzers.



Adaptieve LED koplampen met anti-verblindings matrix grootlicht zijn optioneel leverbaar. Deze koplampen zijn te herkennen aan de blauwe inleg en voorzien van stadslicht en bochtverlichting. De prismastructuur van het stadslicht vormt een opvallend contrast met de uniforme uitstraling van de dagrijverlichting. Als onderdeel van het M Sportpakket Pro en in combinatie met de adaptieve LED koplampen zijn ook M Shadowline koplampen met donkere behuizing leverbaar. In combinatie met het optionele Comfort Access genereren de koplampen een Welcome Light Animation als de bestuurder met de sleutel zich drie meter van de auto bevindt.



Bij de adaptieve LED koplampen horen ook expressieve Laserlight achterlichten. Deze technologie debuteerde op de high-performance BMW M4 CSL en wordt nu voor het eerst toegepast op een volumemodel. Bij de nieuwe BMW 4 Serie modellen verlichten de laserdiodes een glasvezelbundel, waarmee de achterlichten een complex grafisch lichtbeeld vertonen. De lijnen van het driedimensionale Laserlight geeft de achterlichten een exclusief en onmiskenbaar design.



Nieuwe carrosseriekleuren en lichtmetalen wielen.

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio zijn beschikbaar met keuze uit twee unilakken en acht metallic carrosseriekleuren. Nieuw in het aanbod zijn de kleuren Cape York Grün metallic en Fire Rot metallic. Daarnaast is een breed aanbod BMW Individual carrosseriekleuren en BMW Individual speciale carrosseriekleuren beschikbaar. Daarnaast is een reeks nieuwe lichtmetalen wielen aan het aanbod toegevoegd, waaronder drie 19-inch M wielen in dubbelspaak styling in Jet Black of een Bicolor uitvoering. Er zijn ook nieuwe lichtmetalen BMW Individual wielen met een Y-spaak styling in Midnight Grey.



Interieur en uitrustingen: progressieve stijl en een aura van zorgvuldige verfijning.

Standaard sportstoelen en nieuw ontworpen stuurwielen maken de rijbeleving in de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio nog intenser. Het grote BMW Curved Display zorgt voor een frisse en moderne interpretatie van de voor BMW typerende focus op de bestuurder. De standaarduitrusting is uitgebreid met Ambiance verlichting en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Het aanbod van optionele uitrustingen is opnieuw gestructureerd, voor nog meer doelgerichte personalisatie. Er zijn ook nieuwe met leder beklede stuurwielen leverbaar met een moderner en sportiever design, verlichte multifunctietoetsen en schakelpaddles.

Het M Sportpakket omvat een M Sportstuurwiel met driespaakdesign, een afgeplatte onderzijde en een subtiele 12-uursmarkering.



Detailwijzigingen aan het dashboard en digitale klimaatcontrole.

Het vernieuwde BMW iDrive met QuickSelect zorgt voor een verbeterde bediening van de ventilatie en klimaatcontrole. Het instellen van de temperatuur, de intensiteit van de ventilatie en – indien van toepassing – de stuur- en stoelverwarming is voortaan per aanraking instelbaar via het BMW Curved Display of per spraakcommando via de BMW Intelligent Personal Assistant. Nieuwe bedieningselementen voor de luchtuitstroomopeningen in het dashboard maken het mogelijk om de luchtstroom met draai- en kantelbewegingen naar wens aan te passen. De standaard Ambiance verlichting omvat nu ook contourverlichting, geïntegreerd in de rand van de centrale luchtuitstroomopeningen. Net als bij de verlichting in de voetenruimtes, het opbergvak in het voorste deel van de middenconsole en de portiergrepen zijn de kleur en helderheid van het licht aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Er is keuze uit negen kleuren.



Sensatec stoelbekleding voor de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en Cabrio.

De standaard sportstoelen worden gecombineerd met interieuroppervlakken in geperforeerd Sensatec. De optionele Vernasca lederen bekleding met decoratief stiksel is voortaan leverbaar in de nieuwe Bicolor variant zwart/rood. Zowel de BMW 4 Serie Coupé als BMW 4 Serie Cabrio zijn te bestellen met BMW Individual Merino leder in drie kleuren.



Aandrijving en rijbeleving: krachtig, efficiënt en bijzonder zelfverzekerd.

Het motorenaanbod voor de nieuwe BMW 4 Serie modellen bestaat uit krachtige en efficiënte viercilinder benzine- en dieselmotoren met BMW TwinPower Turbo technologie en elektrificatie in de vorm van 48V mild hybrid technologie. Alle motoren bieden een uitzonderlijke combinatie van sportief rijplezier en een gunstig brandstofverbruik en behoren tot de nieuwste, modulaire generatie Efficient Dynamics motoren. Een 8-traps Steptronic Sport transmissie is voor alle modellen standaard. Bij de M Performance modellen zijn zes-in-lijnmotoren onder de motorkap te vinden. Afhankelijk van de motorvariant wordt dit vermogen op de weg gebracht via achterwielaandrijving of intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving.



Mild hybrid technologie optimaliseert vermogensafgifte en efficiëntie.

De zes-in-lijnmotoren en viercilinder dieselmotor zijn voorzien van 48V mild hybrid technologie, voor een meer directe vermogensafgifte en extra efficiëntie. Een 48V starter-generator biedt 8 kW (11 pk) extra vermogen bij de minste aanraking van het gaspedaal. Deze elektrische boost zorgt voor een extra dynamische acceleratie vanuit stilstand en bij tussenacceleraties, evenals ondersteuning bij constante snelheid. Het mild hybrid systeem regenereert energie tijdens het remmen en vertragen. De energie wordt opgeslagen in een 48V batterij die zowel de starter-generator als het reguliere 12V systeem voedt. Zo werken ook de stroomverbruikers van de BMW nog efficiënter.



Ondersteltechnologie voor een sportieve rijbeleving.

Een uitstekende carrosseriestijfheid, een intelligent lichtgewicht design, een 50:50 gewichtsverdeling en een geoptimaliseerde aerodynamica leggen de ideale basis voor de bijzonder wendbare en dynamische rijeigenschappen van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio. Geavanceerde ondersteltechnologie die speciaal is afgestemd op het specifieke gewicht van de verschillende modellen draagt hier verder aan bij.



Adaptieve demping verfijnt de balans tussen meeslepende sportieve prestaties en superieur comfort op lange afstanden. Een M Sportonderstel, een Adaptief M Onderstel met Variable Sport Steering en een M Sportremsysteem zijn optioneel beschikbaar.



Breed aanbod van systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren.

Op het gebied van geautomatiseerd rijden en parkeren zijn de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio standaard uitgerust met Front Collision Warning met remingreep, Cruise Control met remfunctie, Speed Limit Info met herkenning van inhaalverboden, handmatige Speed Limit Assist en Lane Departure Warning met stuurcorrecties. Het Driving Assistant Professional Pack met Steering and Lane Control Assistant is optioneel, evenals Active Cruise Control met Stop&Go functie, automatische Speed Limit Assist, routeafhankelijke cruise control en herkenning van verkeerslichten. Geautomatiseerd in- en uitparkeren is mogelijk dankzij de standaard aanwezige Parking Assistant, inclusief een achteruitrijcamera en de Reversing Assistant. Parking Assistant Plus met Park View, Panorama View en Remote 3D View is optioneel.



Het nieuwe BMW Operating System 8.5 en innovatieve digitale services.

De nieuwe BMW 4 Serie is uitgerust met het verbeterde BMW iDrive display en het bedieningsconcept met QuickSelect, op basis van BMW Operating System 8.5. De nieuwste generatie BMW iDrive met een nieuw vormgegeven home scherm en QuickSelect voor snelle toegang tot veelgebruikte functies staat garant voor een intuïtieve en eenvoudige bediening van alle functies en toegang tot innovatieve digitale diensten. Het verbeterde BMW iDrive vormt een geheel met het BMW Curved Display en de BMW Intelligent Personal Assistant, waarmee het volledig is gericht op gebruik via het touchscreen of bediening via natuurlijke spraak. Het bedieningsconcept omvat ook multifunctietoetsen op het stuurwiel en – optioneel – het BMW Head-Up Display.



BMW Maps navigatiesysteem nu met Augmented View.

Het op cloud gegevens gebaseerde BMW Maps navigatiesysteem is onderdeel van het standaard BMW Live Cockpit Plus. Het systeem maakt het mogelijk om nog gemakkelijker een bestemming in te voeren en kan tijdens het rijden ook aanvullende informatie bieden. Een nieuwe functie is Augmented View, dat net als het BMW Head-Up Display onderdeel is van het optionele BMW Live Cockpit Professional. Met Augmented View wordt de kaartweergave van de navigatie op het Control Display of het instrumentencluster aangevuld met tips en informatie die passen bij de situatie. Het biedt ook ondersteuning bij het zoeken naar een parkeerplaats door aanvullende informatie te tonen.



Personalisatie dankzij het BMW ID en My BMW App.

De bestuurder van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio kan ook nog gemakkelijker zijn BMW ID gebruiken voor personalisatie. In de nabije toekomst is het voldoende om met een smartphone een QR code te scannen. Vervolgens wordt dan het persoonlijke profiel van de bestuurder geladen, inclusief persoonlijke instellingen. Ook wordt de autosleutel automatisch aan het BMW ID gekoppeld.



De specifieke BMW wordt ook automatisch toegevoegd aan de My BMW App van de gebruiker. Via deze gratis app is op ieder moment informatie over de status van de BMW in te zien. Afhankelijk van de uitrusting is het ook mogelijk om bepaalde voertuigfuncties op afstand te bedienen. In veel Europese landen maakt het BMW ID het ook mogelijk om direct vanuit de BMW te betalen voor het parkeren. De BMW detecteert bij aankomst in een parkeerzone of de functie beschikbaar is en toont op het display of de parkeerzone wordt gedekt door een van de aangesloten aanbieders.



Optimale connectiviteit met Personal eSIM en 5G netwerk.

Klanten van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio kunnen altijd het Personal eSIM activeren als aanvulling op de geïntegreerde SIM kaart, voor gebruik van het 5G netwerk. Bij het afsluiten van een contract voor een Personal eSIM kan de klant eenvoudig de connectiviteitsfuncties van zijn smartphone in de BMW gebruiken, zelfs als de smartphone thuis blijft. Het is ook mogelijk om data te streamen via de WiFi Hotspot. Alle smartphonefuncties zijn te bedienen via het BMW iDrive systeem of de BMW Intelligent Personal Assistant, in alle landen waar de BMW Connected Drive services beschikbaar zijn. Sommige functies vallen buiten het contract en kunnen extra kosten met zich meebrengen.



De M Performance modellen: verschillende karakters maken het aanbod compleet.

De M Performance modellen van de BMW 4 Serie zijn leverbaar met benzine- en dieselmotoren, beide met een inhoud van 3.0 liter. De kenmerkende M prestaties van deze zes-in-lijnmotoren worden mogelijk gemaakt dankzij onder meer de nieuwste M TwinPower Turbo technologie die is aangepast op de specifieke motor. Tot de standaarduitrusting behoren een M Sportonderstel met Variable Sport Steering, een zeer snel schakelende 8-traps Steptronic Sport transmissie, een M Sportremsysteem en het M Sportdifferentieel.



Verschillende designkenmerken laten het dynamische karakter van de M Performance modellen optimaal tot uiting komen, zoals de BMW nierengrille met hoogglans zwarte omlijsting, horizontale lamellen en M logo. Alle elementen in de voorbumper die voorheen waren uitgevoerd in Cerium Grey, zijn voortaan uitgevoerd in hoogglans zwart, meer in lijn met de uitstraling van de high-performance BMW M4 modellen. Aan de achterzijde van de M Performance modellen maken trapeziumvormige uitlaateindpijpen in hoogglans zwart het potente vermogen onder de motorkap direct duidelijk.



Een versterkte sportautoambiance in het interieur.

Sportstoelen bekleed met Sensatec bekleding voor de Coupé modellen en Vernasca leder voor de Cabrio, interieurelementen in Aluminium Rhombicle Anthrazit, M instaplijsten, M pedalen, een M voetsteun voor de bestuurder en M specifieke weergaven voor het BMW Curved Display zorgen voor een kenmerkende ambiance in het M Performance modellen. M Sportstoelen bekleed met Vernasca leder zijn optioneel leverbaar voor de BMW 4 Serie Coupé. De nieuwe versie van het M stuurwiel met een afgeplatte onderzijde, rode 12-uursmarkering en het contrasterende stiksel in BMW M GmbH kleuren brengt de rijbeleving in de M Performance modellen van de BMW 4 Serie naar een nog hoger niveau.



De nieuwe BMW 4 Serie Coupé en BMW 4 Serie Cabrio: leverbare modellen bij introductie

BMW 420i Coupé:

Vier-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic transmissie.

Inhoud: 1.998 cc, vermogen: 135 kW (184 pk) bij 5.000 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 300 Nm bij 1.350 – 4.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 7,5 seconden, topsnelheid 240 km/h.



BMW 430i xDrive Coupé:

Vier-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 1.998 cc, vermogen: 180 kW (245 pk) bij 4.500 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 400 Nm bij 1.600 – 4.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 5,7 seconden, topsnelheid 250 km/h.



BMW M440i xDrive Coupé:

Zes-in-lijn benzinemotor, 48V mild hybrid, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 2.998 cc, vermogen: 275 kW (374 pk) bij 5.500 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 500 Nm bij 1.900 – 5.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 4,5 seconden, topsnelheid 250 km/h.



BMW 420d Coupé [BMW 420d xDrive Coupé]:

Vier-in-lijn dieselmotor, 48V mild hybrid, 8-traps Steptronic transmissie, [BMW xDrive].

Inhoud: 1.995 cc, vermogen: 140 kW (190 pk) bij 4.000 t/min.

Max. koppel: 400 Nm bij 1.750 – 2.500 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 7,1 [7,4] seconden, topsnelheid 240 [238] km/h.



BMW 430d xDrive Coupé:

Zes-in-lijn dieselmotor, 48V mild hybrid, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 2.993 cc, vermogen: 210 kW (286 pk) bij 4.000 t/min.

Max. koppel: 650 Nm bij 1.500 – 2.500 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 5,1 seconden, topsnelheid 250 km/h.



BMW M440d xDrive Coupé:

Zes-in-lijn dieselmotor, 48V mild hybrid, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 2.993 cc, vermogen: 250 kW (340 pk) bij 4.400 t/min.

Max. koppel: 700 Nm bij 1.750 – 2.250 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 4,6 seconden, topsnelheid 250 km/h.



BMW 420i Cabrio:

Vier-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic transmissie.

Inhoud: 1.998 cc, vermogen: 135 kW (184 pk) bij 5.000 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 300 Nm bij 1.350 – 4.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h: 8,2 seconden, topsnelheid 236 km/h.



BMW 430i xDrive Cabrio:

Vier-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 1.998 cc, vermogen: 180 kW (245 pk) bij 4.500 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 400 Nm bij 1.600 – 4.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 6,3 seconden, topsnelheid 250 km/h.



BMW M440i xDrive Cabrio:

Zes-in-lijn benzinemotor, 48V mild hybrid, 8-traps Steptronic transmissie, BMW xDrive.

Inhoud: 2.998 cc, vermogen: 275 kW (374 pk) bij 5.500 – 6.500 t/min.

Max. koppel: 500 Nm bij 1.900 – 5.000 t/min.

Acceleratie 0 – 100 km/h in 4,9 seconden, topsnelheid 250 km/h.



