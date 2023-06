Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Het Italiaanse modehuis Dsquared2 heeft zich voor de herencollectie voor zomer 2024 laten inspireren door niemand minder dan Rocco Siffredi.

Het Italiaanse modehuis Dsquared2 neemt ons mee naar Palm Beach in Florida. In de collectie voor lente zomer 2024 (voor heren en dames) die tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan werd geshowd, krijgen we een mix te zien van klassiekers met een preppy twist en herinterpretaties van top looks uit het archief van het modehuis met, zoals altijd, het Canadese designerduo Dean en Dan Caten.

Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Het mag dan allemaal heel braaf klinken, maar dat is het niet (dat zijn de collecties van Dsquared2 nooit). Dit keer komt de stoute, sexy twist van een wel heel ongewone inspiratiebron: adult films en de Italiaanse filmster Rocco Siffredi.

Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Uitgangspunt voor deze collectie zijn de tenues voor golf en tennis maar dan wel met die, ahum, stoere touch die we al noemden. Een gestreepte polo voor heren wordt gecombineerd met een gestreept overhemd, shorts in denim worden gedragen met argyle sokken. Een tennisrokje voor dames wordt gecombineerd met een druk bewerkte parelketting en een double-breasted jasje, met daaronder metallic sandalen met enkelbanden versierd met marihuanabladeren. Een bekend logo, de iconische tong van de Rolling Stones, krijgt een nieuwe dimensie in een damestop met kralen en een verticaal gesneden mannen tank top.

Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Het spijkergoed is ongecensureerd en sexy. De jeans van de meisjes zijn net onder de tailleband en op de dijen uitgesneden met een netwerk van harsringen. De spijkerbroeken van de mannen zijn verwassen en verhullen aan de achterkant het ondergoed – een snit die is geïnspireerd op een silhouet van een Dsquared2-jeans uit de jaren 2000. Andere spijkerbroeken zijn helemaal bedekt met platte studs of hebben uitgesneden sterren, die ook in een afgeknipt vest zijn verwerkt.

Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Een wervelende, golvende en kleurrijke print verschijnt op mannenspijkerbroeken, op een shirt zonder knopen dat op de blote borst wordt gedragen, en op een tank top. Bloemenprints in retrostijl kleuren de sets herenondergoed. Het gecoördineerde thema komt terug in een set satijnen shorts en bomberjack en een bronzen leren broek met een zichtbare ritssluiting in het kruis in combinatie met een T-shirt in rugbystijl. Ook dragen de mannen geglazuurde tennis- en plunjezakken met Amerikaanse sportafbeeldingen.

Dsquared2 Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Een ultiem mix-up statement is de minirok voor dames die uit stropdasstof gemaakt en gestyled is met een bouclé jasje met ‘ingebouwd’ overhemd. Het geheel wordt gedragen met delicate sandalen met doorgestikte bloemen om de enkels. Doorgestikte bloemen en vlinders versieren ook een nude mini-jurk met korset in pastelkleuren met aangeknoopte mouwen. Een met kristallen stenen bedekt argyle vest is omgebouwd tot een mini-jurk. Ook voor haar komt Dsquared2 met een gestreept rugbyshirt, met een ingebouwde beha eronder.