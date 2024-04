De damescollectie van Givenchy voor lente zomer 2024

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Voor de nieuwe damescollectie voor lente zomer 2024 laat Givenchy zich inspireren door een collectief begrip van elegantie dat ten grondslag ligt aan de genetica van het maison en het huidige verlangen naar eenvoud. Door zijn instinctieve benadering ontwerpt artistiek directeur Matthew M Williams door middel van technische hoogstandjes een eigentijdse grammatica van elegantie die weerspiegeld wordt in het gemak van de garderobe van de vrouwen om hem heen.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

De silhouetten balanceren tussen streng en relaxed. Architectonische zandloper tailoring in herenwol is gebeeldhouwd met halve maanvormige rondingen langs halslijnen en zomen. Jasjes en pakken met een open rug komen haute couture-achtig over.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Licht gestructureerde blazers met dubbele knopen hebben daarentegen een wikkelvormige vorm die doet denken aan hedendaagse herinterpretaties van operamantels gemaakt van delicaat duchesse satijn. Het rokkostuum bestaat uit enkellange volle rokken en anoraks.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Sculpturale lijnen en bloemmotieven van het seizoen zijn te vinden in cocktailjurken met rozetten en jurken van tafzijde of satijn die veranderen in rozenformaties. De doorschijnende chiffon jurken belichamen de draperieën van de collectie.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Kristallen chokers, hoepeloorbellen en ringen zijn versierd met enkele parelhangers, die terugkomen in klassieke parelkettingen. In een andere choker versmelten kristallen versieringen met Cubaanse kettingen, terwijl de ringen versierd zijn met metalen rozen. De hoofdbanden zijn verrijkt met gouden of zilveren versieringen.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Aan hun voeten dragen de modellen puntige schoenen met naaldhakken die zijn overtrokken met gaas waardoor je een soort laarsachtig idee krijgt met een bandje om de enkel. De materialen van de collectie, zijde, doorschijnende stoffen en leer zijn rond een puntig muiltje gewikkeld en creëren zo een bloemachtige versiering.

Givenchy vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Givenchy

Een gedrapeerde en gedraaide peep-toe schoen weerspiegelt het ruches motief uit de collectie, terwijl de kenmerkende Shark Lock laars wordt geherinterpreteerd in een open teen versie met een stretchleren naaldhak. De minimale puntige d’Orsay pump met zijn slanke silhouet is in lijn met de verfijnde elegantie van deze collectie.