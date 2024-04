Sportieve prestaties en tijdloos design: de nieuwe MINI Cooper S in Classic Trim

De nieuwe MINI Cooper S met een viercilinder benzinemotor combineert een puristisch design met het typische Go-Kart gevoel van het merk. De Classic Trim drukt het karakter van de wendbare MINI 3-Deurs bijzonder sterk uit. Heldere carrosserieoppervlakken en compacte proporties accentueren de moderne esthetiek van het exterieur. Het interieur wordt daarnaast gekenmerkt door hoogwaardige uitrustingsdetails.

De vijfde generatie van de MINI Cooper wordt geleverd met een breed aandrijflijnportfolio van puur elektrische motoren tot efficiënte benzinemotoren. De MINI Cooper S, uitgerust met vier cilinders (gecombineerd brandstofverbruik: 6,4 – 6,1 l/100 km; gecombineerde C02-uitstoot: 144 – 138 g/km volgens de WLTP) combineert een benzinemotor van 150 kW/204 pk met een vering- en dempingssysteem dat is afgestemd op wendbaar rijgedrag. De 2,0-liter TwinPower-turbomotor met een maximumkoppel van 300 Nm accelereert het voertuig in 6,6 seconde van 0 naar 100 km/u.

Classic Trim met expressieve details

Er zijn vier uitvoeringen voor de MINI Cooper S. Met Classic Trim zijn extra carrosseriekleuren en contrasterende dakafwerkingen beschikbaar. De elegante kleur Ocean Wave Green accentueert het minimalistische ontwerp van het iconische MINI 3-Deurs model. Het contrasterende dak en de spiegelkappen in wit versterken de aanwezigheid van deze MINI Cooper S.

Strakke uitsteeksels en een korte motorkap contrasteren met de wielbasis en geven het voertuig de typische MINI-proporties. Het wielportfolio omvat wielen in de maten 16 tot 18 inch.

In Classic Trim wordt de cockpit gekenmerkt door zwartblauwe oppervlakken van tweekleurig gebreid materiaal. Hoogwaardige Vescin stoelen in grijs of zwart vormen een opvallend contrast. Het geperforeerde pied-de-poule-patroon op de rugleuning en zitting, evenals blauwe accentstiksels en stoffen inzetstukken met patronen aan de zijkanten accentueren het stijlvolle ontwerp van het interieur.

Wendbaar, flexibel en uiterst comfortabel

Met compacte buitenafmetingen staat het klassieke 3-Deurs model van MINI voor maximaal Go-Kart gevoel. De grotere spoorbreedte optimaliseert de rijdynamiek in veeleisende situaties. Talrijke rijhulpsystemen verhogen de veiligheid en het comfort in de MINI Cooper. De Safe Exit-functie bewaakt de omgeving van het geparkeerde voertuig en waarschuwt naderende weggebruikers voordat de deur wordt geopend. Tijdens stop & go-verkeer ontlast de Active Cruise Control de bestuurder door automatisch de afstand tot de voorligger aan te houden en de weg continu in de gaten te houden. De standaard parkeerassistent herkent automatisch parkeerplaatsen en neemt met een druk op de knop het automatische parkeerproces over.