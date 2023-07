Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

De nieuwe herencollectie van Zegna voor lente zomer 2024 staat kort gezegd in het teken van ‘concrete mode’. Het is een proces dat begint met vezels en stoffen die het Italiaanse modehuis heeft omgezet in inspirerende vormen en silhouetten. De collectie ademt een gevoel van ontspannen precisie uit.

De volumes zijn vloeiend, de categorieën hybride: gedeconstrueerde jasjes met lage of mandarijnkragen; dusterjassen; tops met ronde hals die jacks worden; gilets die als top dienen; bomberjacks die in shirts veranderen.

Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

De boxy jacks met driekwart mouwen van vorig seizoen doen opnieuw mee. De broeken zijn wijd; shorts en jumpsuits geven silhouetten een pragmatische touch. Strepen, die eruit zien als penseelstreken, creëren structuur- en jacquardpatronen. De knitwear accentueert het gevoel van lichtheid.

Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

Opvallende accessoires zijn de driehoekige sjaals en gebreide mutsen, de zachte geometrische tassen, de dubbele zonnebrillen, slip-on schoenen met bovendeel uit één stuk en de iconische luxe schoen Triple Stitch™ in zijn nieuwe espadrille versie.

Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

Opvallende materialen geven deze collectie extra schwung: allerlei linnen mixen, maar ook jute en raffia, zijden popeline, zijde, wol, zelfs zeildoek, mohair popeline, en kalfsleer met linnen.

Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

Zegna man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Zegna

Het kleurenpalet bestaat uit neutrale tinten waaronder kalksteen, jute, mastiek, Aral grijs, agave, korstmos en steengrijs, maar ook warme toonaarden die doen denken aan gebladerte en roest, versterkt door accenten van flamingo roze en Namibisch.