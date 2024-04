Welke aanvullende opties kun je kiezen bij een autoverzekering?

Wanneer je je auto wilt verzekeren kun je in de basis kiezen voor drie opties: WA, ofwel de goedkoopste optie, beperkt casco, de iets duurdere optie, of all-risk, waarmee je tegen vrijwel alles verzekerd bent. Welke optie je kiest bij je auto verzekeren, hangt natuurlijk af van je eigen rijvaardigheden, maar vooral ook van de waarde van je auto. Een goedkope auto ga je natuurlijk niet heel duur verzekeren, terwijl je dat bij een nieuwe auto wel zou doen. Naast deze basisverzekering kun je ook kiezen voor extra opties. Wil jij weten welke opties je zou kunnen kiezen en wat het je zou opleveren? Wij leggen het je uit.

Bescherm de inzittenden

De eerste extra optie waar je uit zou kunnen kiezen is de inzittende verzekering. Deze verzekering geeft dekking wanneer andere inzittenden in jouw auto gewond raken of zelfs overlijden ten gevolge van een ongeluk. Deze verzekering vergoedt daarbij ook de schade aan spullen die stuk zijn gegaan in de auto. De dekking geldt voor alle inzittenden, dus ook voor de bestuurder. Hoewel deze verzekering niet verplicht is, is het wel verstandig om deze af te sluiten. Zo ben je verzekerd tegen enorme kosten wanneer er door jouw toedoen een ongeluk veroorzaakt wordt, waarbij blijvende invaliditeit of schade aan spullen het gevolg zijn. Je kunt kiezen uit een Ongevallen inzittendenverzekering (OIV) of een schadeverzekering inzittenden (SVI). De OIV keert een vast bedrag uit, met een bepaald maximum. Daarbij keert deze verzekering alleen uit bij invaliditeit of overlijden. De SVI keert een vergoeding uit voor de geleden schade bij zowel letselschade als materiële schade. Zo ben je overal op voorbereid, tegen een relatief lage prijs. Een inzittendenverzekering is gemiddeld namelijk maar vijf euro extra in de maand.

Sta nooit stil met pechhulp

Wanneer je veel op pad gaat met de auto, is stilstaan door pech het laatste wat je wilt. Wanneer je een nieuwe auto aanschaft, krijg je vaak via de dealer gratis pechhulp. Dit geldt echter slechts een aantal jaar, waarna het dus verstandig is om zelf een pechhulp abonnement aan te schaffen. Dit kun je in veel gevallen gewoon regelen via je autoverzekering. De extra premie die je daarvoor betaald hangt van een aantal factoren af: de aanbieder, de leeftijd van je auto en de grootte van het gebied waarin je verzekerd wilt zijn voor pechhulp. Zo kost hulp binnen Nederland vaak slechts een paar tientjes per jaar, terwijl pechhulp door heel Europa al gauw boven de €150 zal oplopen. Wanneer je een pechhulp verzekering afsluit, zal jouw verzekeraar bij pech een sleepdienst inschakelen. De sleepdienst sleept je af naar een garage in de buurt, waar jouw auto zo snel mogelijk gemaakt kan worden. Je kunt daarbij kiezen voor vervangend vervoer, maar houd er dan wel rekening mee dat je extra moet bijbetalen. Hierdoor weet je in ieder geval wel zeker dat je nooit zonder vervoer komt te zitten.