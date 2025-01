Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

Mode is voor artistiek directeur Alessandro Sartori van het Italiaanse modehuis Zegna een creatieve en gedragsmatige aangelegenheid. In de unieke mix van manieren van doen en dragen ligt een eindeloze zoektocht naar verbetering, een verantwoordelijke kijk, de continuïteit tussen innovatie en traditie.

Elke collectie is niet alleen een aanvulling op het pad dat al is uitgestippeld, maar ook een manier om een nieuwe betekenis te geven aan wat al is gedaan, om een moment in de geschiedenis te verkennen en als geheel te evolueren.

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

De nieuwe herencollectie van Zegna voor herfst winter 2025 2026

Voor de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2025 2026 is de oorspronkelijke garderobe van Ermenegildo (Zegna), de oprichter van het modehuis, ook de focus voor de vormen waar hij de voorkeur aan gaf, die een directe inspiratiebron vormen voor kledingstukken en constructies.

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

“De manier waarop kleding, persoonlijke geschiedenis en attitudes samenkomen, staat voor ons centraal”, zegt Alessandro Sartori. ”In deze collectie zijn de kledingstukken nonchalant gekozen en spontaan gemengd, het resultaat van generaties in naam van de Italiaanse stijl. De man die ik in gedachten heb, heeft een garderobe waarin kledingstukken door de decennia heen zijn verzameld vanwege hun emotionele en materiële waarde. Door te werken met gewassen wol en Vellus Aureum konden we het geleefde leven overbrengen op de kledingstukken. Deze collectie heeft iets typisch Turijns, in de gecultiveerde houding die de vormen suggereren en in de nonchalante manier waarop ze gedragen worden, wat een eigenaardige manier van Italiaans zijn is.’

Gedeconstrueerde silhouetten

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

Het silhouet is gedeconstrueerd, de volumes zijn omhullend, de proporties zijn heroverwogen, met macropatronen en macromotieven, geselecteerd uit de bibliotheek van tradities, die het spel van proporties benadrukken. Deconstructed blazers met lage tweeknoopssluitingen; oversized jassen met kragen van kasjmierbont die tot op de knie reiken; blousons zijn wijd, met revers of hoge kragen en een elastische taille.

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

Knitwear

Knitwear is de ster van het seizoen. Details suggereren gebaren: diep uitgesneden V-hals onthullen twee shirts die netjes over elkaar gedragen worden; zakken zijn diagonaal en laag gesneden om je handen in te stoppen; dikke truien en vesten worden in broeken met hoge taille gedragen.

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

Het overhemd met zachte kraag is nu gebreid; kasjmier en katoenen corduroy zijn de stoffen van robuuste maar zachte pakken. Gewassen oxford pakken lijken een ander leven te leiden. Het iconische Il Conte-jack blijft evolueren en wordt gepresenteerd in omgekeerd lam, maar ook als gilet en in een Oasi Cashmere jersey versie. Mocassins met dikke zolen, brillen met scherpe monturen en zachte schoudertassen benadrukken de nonchalante houding.

Kleurenpalet

Zegna man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Zegna

Het palet is een mix van neutrale noten van fossiel, jeneverbes, donker gebladerte, bever, Gattinara rood en rots met nuances van Sessera, arnica, berglelie, terracotta en accenten van mat zwart. De texturen zijn dicht, zacht: kasjmierwol, kasjmier katoenen corduroy, mohair wollen omslag, wollen flanel, Oasi Cashmere.