Doe badkamer inspiratie op. Dit zijn de nieuwste trends

De badkamer is van functioneel wasvertrek uitgegroeid tot een ontspannende en sfeervolle feel good plek waar je tot jezelf komt. Steeds vaker zien we in badkamers dat ‘spa gevoel’ terug. Het is dan ook één van de belangrijkste vertrekken in het huis geworden. Tijd om je badkamer eens onder de loep te nemen. Kan het beter? En hoe pak je het aan? We hebben badkamerinspiratie en de allernieuwste trends voor je.

Badkamer inspiratie opdoen

De eerste stap is: badkamer inspiratie opdoen. Bekijk badkamers op internet (interieur websites, sociale media), in tijdschriften of showrooms. Laat je leiden door je intuïtie en smaak, en breng in kaart wat je mooi vindt (en wat niet). Zorg ook dat je helder voor ogen hebt wat de behoeften van jou en je huisgenoten zijn. Een douche, een bad, één wastafel of misschien twee?

Je stijl bepalen

Het helpt jou en ook de vakmensen die je bij het realiseren van je badkamer gaan helpen als je je smaak en wensen kunt benoemen met een bepaalde stijl: modern, klassiek, romantisch, minimalistisch, industrieel. Hierdoor kun je gerichter naar jouw nieuwe badkamer zoeken.

Ook is het handig als je een idee van de kleur hebt. Neutrale en aardse kleuren zijn op dit moment in de badkamertrends enorm populair. Denk hierbij aan wit, beige, crème of grijs. Tegenwoordig zie je ook steeds meer kleur in de badkamer. Pasteltinten – roze, lichtblauw, mintgroen – in combinatie met wit is een grote favoriet. Ook donkere kleuren als donkergrijs, antraciet en donkerbruin komen we steeds vaker tegen. Met deze tinten creëer je een intieme en luxueuze uitstraling. Donkere kleuren zijn vooral geschikt voor wat grotere badkamers.

Materialen en meubels kiezen

Nu is het tijd om concreet te worden en de materialen en meubels te kiezen. Muren en vloer vormen een goede basis, een uitgangspunt voor de rest van je inrichting. Het kan ook zijn dat je een pronkstuk – zeg een losstaande badkuip op pootjes – als uitgangspunt neemt en je de rest van je badkamer daarop afstemt. Lukt het je niet om er lijn in te brengen, experimenteer dan eens met de 3D ontwerptools die volop online te vinden zijn. Of wend je al in dit stadium tot een badkamer expert voor gericht advies.

Vloer en wanden

Tegenwoordig is zo ongeveer alles mogelijk. Een vloertrend die we steeds vaker tegenkomen, is: houten vloeren in de badkamer. Dit voelt warm aan je voeten en schept een cozy sfeer. Maar het is wel iets waar je voorzichtig mee moet omgaan omdat hout altijd in beweging blijft en reageert op luchtvochtigheid en water. Ben je zo iemand die de badkamer met elke douche in een sauna verandert, dan is hout niet voor jou weggelegd.

Een ander materiaal voor badkamermuren en –vloeren dat de aandacht verdient, is gres porcellanato. Dit is een keramische tegel die met andere materialen bij zeer hoge temperaturen wordt gebakken waardoor het materiaal heel hard en extreem duurzaam wordt. Je hebt het in allerlei gedaantes: hout, cement, marmer, beton, mozaïek. Het nadeel is dat het zwaar weegt (houden je muren het?) en je een speciale boor nodig hebt om er gaten in te boren.

Als laatste trend signaleren we je vloerverwarming, een luxe die steeds vaker ook in badkamers wordt toegepast. Iets wat niemand zal verrassen, want het is de plek bij uitstek waar je op blote voeten loopt.

Badkamer trends

Ook bij het kiezen van je badkamermeubels heb je steeds meer keuze. Momenteel zijn zwevende meubels in de mode. Dit geldt niet alleen voor badkamerkastjes maar ook voor bijvoorbeeld het toilet. Een voordeel hiervan is dat je je vloer gemakkelijk schoonhoudt.

Elektrisch verwarmde handdoekrekken zijn niet meer uit de moderne badkamer weg te denken. Ze verwarmen je vertrek én je handdoeken zodat je altijd droge en warme handdoeken bij de hand hebt.

Heel populair is ook de zwevende plank met opzet wasbakken (misschien zelfs in natuursteen) voor een essentiële en minimalistische look. Nadeel daarvan kan zijn dat je hierdoor kastruimte (onder je wasbak) mist.

Andere badkamer musthaves van nu zijn: de regendouche, zwarte of goudkleurige kranen, vrijstaande badkuipen met ergonomische vormen, transparante glazen douchedeuren (voor een ruimtelijk effect, ideaal voor kleine ruimtes) en de inloopdouche. Helemaal mooi wordt het als je zo’n loopdouche combineert met een douchebak in mineraal composiet.

Badkamer accessoires

Heb je eenmaal duidelijke ideeën, laat je dan bijstaan door een expert die je kan helpen met het maken van definitieve keuzes, de inrichting en natuurlijk de plaatsing, iets wat vanwege de aansluitingen de nodige expertise vraagt.

Is je badkamerdroom eenmaal werkelijkheid, dan is het tijd voor de accessoires. Denk hierbij aan handdoeken en badmatten in stijl met je badkamer. Maar ook aan bijvoorbeeld een kroonluchter of zelfs planten. Tegenwoordig kom je elementen in badkamers tegen die je er nooit zou verwachten. Juist daarmee geef je je badkamer die persoonlijke twist mee en wordt het jouw feel good plekje bij uitstek.