Google Pixel 8a, laatste nieuws en specificaties. Wat we tot nu toe weten

Google Pixel 8a is een Android-smartphone in het middensegment die binnenkort op de markt zal komen. Het vernieuwt het smartphone-aanbod van Google en flankeert de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro, smartphones in het hogere segment waarvan de 8a naar verwachting de SoC zal overnemen. De smartphone wordt de directe opvolger van de Google Pixel 7a.

Volgens geruchten zal het toestel draaien op het Android 14 besturingssysteem en zal het worden aangedreven door een flinke 5.000mAh batterij. Het toestel heeft naar verwachting een dubbele camera aan de achterkant, hoewel de specifieke primaire camera nog niet bekend is gemaakt, en een selfiecamera met één lens aan de voorkant.

De afmetingen van de Pixel 8a zijn naar verluidt 152,10 x 72,60 x 8,90 mm en er wordt verwacht dat hij een 120Hz-scherm zal hebben, net als de grootte en resolutie van 6,1 inch en 1080 x 2400 in de Pixel 7a. Daarnaast wordt het nieuwe model aangedreven door een Tensor G3 SoC, die betere prestaties moet leveren dan zijn voorganger.

Als we kijken naar de batterijduur van de Pixel 8-serie, krijgen we enig inzicht in de potentiële prestaties van de Google Pixel 8a. De levensduur van de Pixel 8 Pro is verbeterd ten opzichte van eerdere modellen. De standaard Pixel 8 heeft een 220mAh grotere batterijcapaciteit dan zijn voorganger, waaruit kan worden afgeleid dat ook de 8a een solide batterijlevensduur zal hebben. Houd wel in gedachten dat de nieuwe Tensor-chipset een hoger energieverbruik kan vertonen bij intensief gebruik.

Aangezien de Pixel 8a naar verwachting gebruik zal maken van de krachtigere Tensor G3 SoC, zullen de prestaties naar verwachting nauw aansluiten bij die van vlaggenschiptoestellen als de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, hoewel het mogelijk is dat het niet volledig zal voldoen aan hun verhoogde specificaties binnen dezelfde prijsklasse.

Het ontwerp van de Pixel 8a is nog niet bevestigd, maar volgens berichten zal het toestel afgeronde hoeken hebben en het 120Hz scherm behouden. Gezien de high-end hardware en functies waarover geruchten gaan voor dit model, zal de Pixel 8a waarschijnlijk een premium esthetiek uitstralen.