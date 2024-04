‘Made in Thunder’: nieuw elektrische tijdperk voor Maserati ingeluid met presentatie GranCabrio Folgore

Op maandagavond 15 april presenteerde Maserati – tijdens een show die zich kenmerkte door transformatie, innovatie, vindingrijkheid, creatieve inspiratie en die tevens een geheel nieuwe ervaring vormde als voorbode van een spannende nieuwe reis naar de toekomst – ‘Made in Thunder’. ‘Made in Thunder’ is een ouverture van het Folgore-tijdperk, het nieuwe 100% elektrische hoofdstuk van het merk met de drietand.

De show begon met de hypnotiserende en meeslepende sound experience van de internationaal bekende Italiaanse artiest Dardust, waarmee hij de zonsondergang begroette en de komst van een nieuw tijdperk verwelkomde dat luistert naar de naam Folgore.

Het volgende optreden werd verzorgd door de getalenteerde Italiaanse actrice Matilda De Angelis. Zij werd vergezeld door een briljante Italiaanse vertegenwoordiger van de wereld van de wetenschap, astrofysicus en communicator Edwige Pezzulli. Ze openden het evenement officieel en luidden de avond in voor het publiek: samen zetten ze de vroege historie uiteen van het merk uit Motor Valley, dat dit jaar 110 jaar succes in de auto- en racegeschiedenis viert. Dat gebeurde op dezelfde dag van het jaar waarop het grootste Italiaanse genie dat ooit heeft geleefd, Leonardo Da Vinci, werd geboren. Tijdens deze nationale dag wordt ook het begrip Made in Italy gevierd.

De artistieke en creatieve kracht van de Toscaanse wetenschapper, uitvinder en kunstenaar en de befaamde producten die in Italië worden geproduceerd, vormen de impuls waarmee Maserati het nieuwe tijdperk van het merk met de drietand is ingaan. Met Folgore als vaandeldrager, vertegenwoordigd door het volledig elektrische gamma van het in Modena gevestigde merk.

Nadat de twee jonge Italiaanse sterren de honneurs hadden waargenomen, was het podium het decor voor de wereldpremière van een model dat een hoofdrol speelt in het elektrische tijdperk van Maserati: de GranCabrio Folgore, een cabriolet die 100% made in Modena is en 100% elektrisch.

De elegant gelijnde GranCabrio Folgore is niet alleen de eerste 100% elektrische cabriolet in het luxesegment en het snelste model in zijn soort; het is ook een auto die sportiviteit en comfort verenigt en zich kenmerkt door vakmanschap. Na de GranTurismo Folgore – het eerste volledig geëlektrificeerde model van het merk – en de Grecale Folgore – de eerste 100% elektrische SUV in de geschiedenis van het merk met de drietand – maakt de nieuwe open Maserati het huidige volledig elektrische aanbod van de onderneming uit Modena compleet.

Met zijn nieuwe creatie – een uiting van innovatiekracht – is Maserati opnieuw een pionier en voorloper in de autowereld, waar elektrificatie nu de grenzen en regels bepaalt. Deze technologie is op eigen wijze geïnterpreteerd door het Italiaanse luxemerk, om het DNA van het merk te verenigen met nieuwe stilistische en technologische innovaties.

De show werd voortgezet met speeches van Klaus Busse en Davide Grasso. Het hoofd design van Maserati nam het publiek mee op een ontdekkingsreis naar de schoonheid en de geest van de GranCabrio Folgore. Die was voor zijn wereldpremière uitgevoerd in de exclusieve kleur Liquid Rose Gold, in combinatie met een softtop in de kleur Titan Grey en met een geraffineerd interieur in Denim en Ice, met contrasterende stiksels. Het geheel vormt een smaakvolle demonstratie van de mogelijkheden die het Maserati Fuoriserie individualiseringsprogramma biedt. Busse zette de onderscheidende kenmerken van de auto uiteen en vertelde over het fascinerende design en de verbazingwekkende prestaties, het specifieke geluid van de Folgore-uitvoering en de indrukwekkende technische specificaties. Alle zijn ze afgeleid van de Formule E-racewagens, maar dan geschikt gemaakt voor serieproductie.

Samen met een groep vertegenwoordigers van de Maserati-familie nam de Chief Executive Officer van Maserati vervolgens de leiding van de show over voor het laatste gedeelte van de avond, waarbij hij de gasten bedankte voor hun komst en hun interesse in de nieuwe elektrische toekomst van Maserati. Davide Grasso herinnerde de aanwezigen eraan hoe het harmonieuze samenspel en soms ook de wrijving tussen kunst en wetenschap al eeuwenlang de zoektocht naar perfectie – die inherent is aan het Italiaanse DNA – voortbrengt en inspireert. En hoe dezelfde drijfveer altijd aanwezig is geweest in het werk en de geest van Maserati. Daarbij merkte Grasso terwijl hij het nieuwe tijdperk officieel inluidde, op dat Italië onmisbaar is voor Maserati. Ook in het nieuwe elektrische hoofdstuk van de geschiedenis van het merk.

Folgore is het geluid van Maserati’s toekomst, een donderslag die nieuwe energie geeft en de toekomst van het merk doet ontvlammen.