De Ferrari 12Cilindri is geïnspireerd op de legendarische Grand Tourers van de jaren ‘50 en ‘60 en is de jongste telg in een lange bloedlijn van indrukwekkende modellen

Ferrari 12Cilindri: voor de happy few

Ferrari 12Cilindri is de nieuwste interpretatie van Ferrari’s legendarische V12, onthuld ter ere van de 70e verjaardag van Ferrari’s introductie op de Amerikaanse markt. Erfgoed ontmoet innovatie: naadloze fusie van traditioneel vakmanschap en moderne technologie in spannend vormgegeven design. Verbluffende prestaties voor het circuit en de openbare weg dankzij een vermogen van 830 pk en een toerenbereik tot zelfs 9.500 tpm

Een specifiek element van Ferrari brengt de liefhebbers van het merk al sinds 1947 in vervoering: de atmosferische midden-voor geplaatste V12. Het iconische motorblok dat de modellen van Ferrari sinds jaar en dag van hun ziel voorziet, lag voor het eerst in de Ferrari 125 S — het eerste productiemodel dat de fabriekspoorten in Maranello verliet. Ter ere van de 70e verjaardag van Ferrari’s introductie op de Amerikaanse markt, onthult het merk in Miami Beach de spectaculaire Ferrari 12Cilindri.

De Ferrari 12Cilindri is geïnspireerd op de legendarische Grand Tourers van de jaren ‘50 en ‘60 en is de jongste telg in een lange bloedlijn van indrukwekkende modellen. Het silhouet van de 12Cilindri straalt sportiviteit en klasse uit: in het eenvoudige maar harmonieuze lijnenspel is een actief aerodynamisch systeem geïntegreerd dat garant staat voor ongeëvenaarde prestaties. De motorkap is op traditionele wijze vormgegeven, om zicht te bieden op het motorblok waaraan de auto een eerbetoon is. De twee dubbele uitlaatpijpen die de achterzijde sieren zijn een onmiskenbare signatuur van alle Ferrari’s met een 12-cilinder.

De motor van de Ferrari 12Cilindri is de nieuwste doorontwikkeling van de iconische V12 die ooit de basis legde voor het succes van de fabrikant uit Maranello. Met een vermogen van maar liefst 830 pk en een maximumtoerental van 9.500 tpm, biedt de 12Cilindri indrukwekkende prestaties: vanaf slechts 2.500 toeren is al 80% van het totale koppel beschikbaar, wat resulteert in een onmiddellijke acceleratie en het gevoel van eindeloos vermogen. Vanbinnen garandeert het interieur van de Ferrari 12Cilindri superieur comfort voor zowel bestuurder als passagier, ook op lange ritten. Zorgvuldig geselecteerde materialen, een glazen dak en displays voor beide passagiers dragen bij aan een rijbeleving die zo exclusief is als het model zelf.

De Ferrari 12Cilindri is specifiek gericht op autoliefhebbers, maar ook op degenen die de hoogste standaard eisen op het gebied van prestaties, comfort en design: een auto voor échte ‘Ferraristi’, trouw aan de unieke emoties die alleen een Ferrari V12 kan leveren.