Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

De modecollectie van Gauchere voor lente zomer 2024 laat een dialoog tussen niet-lineariteit en fragmentatie zien. Gedreven door progressief minimalisme verkent Marie-Christine Statz het idee van de moderne wereld gezien door gelaagde verhalen en gebroken percepties.

De 35 looks zijn opzettelijk minimaal, met de nadruk op strak gesneden tailoring, het balanceren van spanning en harmonie voor een interessant silhouet. Het monochrome pak, het ‘uniform’ van het maison, is ook dit keer goed vertegenwoordigd maar komt met een meer grafische twist.

Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

Gauchere speelt met organische vormen en driedimensionale volumes. Topjes zonder rug, splitten in rokken en jasjes onthullen het lichaam. Ultrakorte broeken worden gecombineerd met oversized blazers. Een spel tussen zijden mousseline en ondoorzichtig leer contrasteert binnen hetzelfde silhouet.

Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

Gewikkelde en geplooide tanktops en rokken van jersey staan voor een zekere onsamenhangende verbinding. Afhangende grote schouders in combinatie met een gerimpeld detail in de taille vormen een kenmerkend silhouet voor blazers, shirts, tops en rokken. Ze zijn er in zomers wol, licht katoen, zijde en transparant gaas.

De mood is relaxed, op zoek naar high-end comfort en veelzijdigheid in pasvorm en lijnen door gebruik te maken van iconische sportswear materialen en denim in verschillende wassingen.

Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

Naast zwart en wit vinden we in het kleurenpalet verschillende lichte bruintinten, blauwtinten en crème, geaccentueerd door saffraangeel en oranjerood. Pasteltinten van lavendel, boter en licht beton zorgen voor een zachtere touch.

Gauchere lente zomer 2024 – Photo courtesy of Gauchere

Voor wie het modemerk Gauchere (nog) niet kent. Het is een Frans prêt-à-porter maison dat in 2013 werd opgericht door ontwerpster Marie-Christine Statz. Het huis omarmt de niet-exclusiviteit van formele kleding en vrijetijdskleding gemengd met een subversieve en minder conventionele vrouwelijkheid. Statz ontwerpt kleding met echte mensen in gedachten, gericht op hun individualiteit.