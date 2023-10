Yohji Yamamoto lente zomer 2024

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto

Opnieuw heeft Yohji Yamamoto het publiek weten te betoveren, ditmaal met zijn collectie voor lente zomer 2024. De setting was vertrouwd voor de vaste gasten van zijn shows: een avondshow in het luxueuze Hotel de Ville in Parijs, compleet met een lange witte catwalk en modellen die gracieus over de runway schreden.

Zoals verwacht bleef de ontwerper trouw aan zijn kenmerkende formule van een volledig zwarte kleurenpalet. Deze nieuwe collectie voor lente zomer 2024 liet glimpen zien van zijn iconische ontwerpen, zoals het kleine zwarte jasje, de doorgeknoopte avondjurk en de sculpturale volumes. Maar er waren ook onverwachte elementen, zoals polka dots, die een vleugje speelsheid toevoegden aan de verder serieuze en monochrome collectie.

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto

Met zijn precieze en exacte kleurenpalet leverde Yamamoto een sensuele en rebelse collectie af die trouw blijft aan zijn klassieke referenties en kleermakers tradities.

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto

Eén van de hoogtepunten van de show was Yamamoto’s look die eruit zagen alsof ze eerst gedeconstrueerd waren en vervolgens weer kundig in elkaar gezet, iets wat zorgde voor frisse en innovatieve voorstellen. Van bescheiden tailleurs tot sensuele zwarte jurken, elk item had zijn eigen unieke twist.

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto

De collectie bevatte ook op maat gemaakte jasjes met puntige schouders, hartvormige kettingriemen en getailleerde tailles. Een top look is het luchtige tailleur met rok en transparant double-breasted jasje, versierd met schilderachtige polka dots, een vrouwelijke en praktische noot in een verder vrij abstracte collectie.

Yohji Yamamoto vrouw zomer 2024 – Photo Courtesy of Yohji Yamamoto