Het klassieke Italiaanse voorgerecht dat niet bij jouw kerstdiner mag ontbreken

Sta jij dit jaar in de keuken voor het kerstdiner? Maak je vrienden, familie of partner dan blij met een echte Italiaanse klassieker: carpaccio. Maar dan met een twist, want we maken er deze kerst bonbons van! Deze heerlijke antipasto zet je binnen no time op tafel en is bij iedereen geliefd. Check het recept in dit artikel voor een onvergetelijke kerstviering!

Carpaccio bonbons

Heerlijk zacht rundvlees verpakt tot een mooi voorgerecht: wat wil een man nog meer? Maak met dit voorgerecht kerst tot een groot succes. Het staat binnen ongeveer een kwartier op tafel. Dit heb je ervoor nodig:

Ingrediënten (voor 4 personen)

40 gram groene pesto

2 eetlepels crema di balsamico

125 gram gemengde sla

240 gram carpaccio (verpakking met 120 gram carpaccio, dressing, parmezaanse kaas en pijnboompitten)

4 bordjes of kommetjes

4 vellen vershoudfolie

Bereidingswijze

Doe de gemengde sla in een kom en meng er de dressing uit de carpacciopakketten door. Bekleed 4 kommetjes met wat folie en leg er een portie carpaccio op. Vul de kommetjes daarna met een handje slamelange. Gebruik de uiteinden van het vershoudfolie om het samen te vouwen en dicht te draaien, zodat de carpaccio een bolletje wordt, gevuld met sla. Verdeel de overgebleven sla met dressing over de borden. Haal de bonbons uit de folie en leg ze op de sla. Verdeel de Parmezaanse kaas en pijnboompitten over de borden. Verspreid over de bonbons een beetje pesto en crema di balsamico. Buon appetito!

Een zalig kerstfeest

Kerst gaat om samenzijn met je naasten, maar ook om met zijn allen genieten van heerlijk eten. En welke keuken leent zich hier nou beter voor dan de Italiaanse? Door dit jaar de keukenprins uit te hangen en dit heerlijke voorgerecht klaar te maken, zorg jij vast en zeker voor een zalig kerstfeest.