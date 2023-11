Haartrends voor de heren voor lente zomer 2024: pony’s en lokken – Photo ADVERSUS

Op de catwalks voor lente zomer 2024 voor de heren kwamen we interessante kapsels tegen. Van buzz cuts tot lang haar, van achterovergekamd haar met zogenaamde comb grooves (haarproduct met kamstrepen) tot pony’s en lokken. Over die laatste haartrend, pony’s en lokken, voor de heren voor lente zomer 2024 willen we het hier hebben. De kapsels op onze foto’s spotten wij bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2024.

Pony’s en lokken

Haartrends voor de heren voor lente zomer 2024: pony’s en lokken – Photo Charlotte Mesman

Mannen zijn over het algemeen terughoudend als het woord ‘pony’ gaat vallen maar dat hoeft niet. Haar in je gezicht dragen is een trend die we inmiddels al jaren zien en wat voor een naam je eraan geeft – pony, lok – maakt niet uit. Het is in ieder geval een trend om eens in overweging te nemen.

Lange bovenkant

Houd je van een flexibele haarstijl dan kun je kiezen voor een langere haarlengte bovenop je hoofd. Die lengte kun je dan, al naar gelang je mood, naar achteren, opzij of ook naar voren stylen.

Pony

Haartrends voor de heren voor lente zomer 2024: pony’s en lokken – Photo Charlotte Mesman

Houd je echt van een uitgesproken look, experimenteer dan eens met – daar komt het woord weer! – pony. Voor een statement look ga je voor een korte rechte pony maar je kunt ook voor een uitgedunde rafelige pony kiezen zodat er alleen wat plukjes op je voorhoofd vallen.

Ook voor krullend haar

Haartrends voor de heren voor lente zomer 2024: pony’s en lokken – Photo Charlotte Mesman

Er wordt wel gedacht dat je geen pony kunt hebben als je krullend haar hebt, maar dat is inmiddels achterhaald. Ook (juist!) als je krullen hebt, kan een pony supercool zijn. Ga voor een volumineuze bovenlengte en laat die krullen maar over je voorhoofd vallen!

Lok

Haartrends voor de heren voor lente zomer 2024: pony’s en lokken – Photo Charlotte Mesman

Voor een wat klassiekere look, of als je niet van een pony houdt, ga je voor een zijlok met zijscheiding. Ook hier kun je alle kanten op. Voor een up-to-date look kun je overwegen om de bovenkant en voorkant gelaagd te laten knippen zoals op de foto.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman