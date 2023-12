Maserati introduceert de MC20 Notte, een in een gelimiteerde oplage gebouwde versie van de MC20. De MC20 Notte is een ode aan de racegeschiedenis van het merk met de drietand.

Maserati onthult de exclusive en nachtzwarte MC20 Notte

De MC20, die sportiviteit en luxe combineert en die teruggaat naar de supercar-roots van Maserati, wordt nu uitgebreid met de Edizione Notte. Het betreft hier een exclusieve oplage van 50 stuks wereldwijd, waarvan het ontwerp is geïnspireerd op de aantrekkingskracht van de duisternis.

Het Maserati Fuoriserie-team werkte voor het gelimiteerde model samen met Andrea Bertolini, hoofd-testrijder bij Maserati en voormalig GT1-wereldkampioen, om de carrosserie van de MC20 Notte te ontwikkelen. Het exterieur is uitgevoerd in ‘Nero Essenza’, waarmee de MC20 Notte in het donker kan stralen. Andere modelspecifieke veranderingen omvatten details als de in mat witgoud uitgevoerde Drietand, emblemen aan de zijkant en de Maserati-signatuur, wat de rijke motorsporthistorie van het merk benadrukt.

Birdcage

De 20 inch grote, matzwarte ‘Birdcage’ velgen zijn tevens voorzien van accenten in mat witgoud, waarbij de remklauwen in hooglanszwart zijn uitgevoerd. Binnenin beschikt de MC20 Notte over zesvoudig verstelbare sportstoelen in zwart/grijs alcantara met gele stiksels. Het bekende Drietand-logo is te vinden op de hoofdsteunen en het alcantara sportstuur bevat koolstofvezel inzetstukken waardoor het stuur zowel licht als sterk is. Tussen de twee hoofdsteunen is een exclusieve metalen badge ter ere van de MC20 Notte Edition aangebracht, tezamen met een speciale ‘UNA DI 50’-signatuur.

“’Fuoriserie’ betekent ‘op maat gemaakt’ in het Italiaans, en ons maatwerkprogramma is bedoeld om unieke, rijdende sculpturen te creëren voor onze klanten”, vertelt Klaus Busse, Hoofd van Maserati Design. “De MC20 Notte viert de spanning van het racen en de aantrekkingskracht van de nacht, waarbij topprestaties en Italiaanse elegantie samensmelten met een vleugje mysterie van de nachtelijke wereld. Het is de eerste gelimiteerde Fuoriserie-editie van de MC20, die is gewijd aan alle liefhebbers van supercars en raceliefhebbers”, aldus Busse.

Na een exclusieve sneak preview voor Maserati Tridente-leden is de MC20 Notte nu wereldwijd beschikbaar. Toekomstige eigenaren worden uitgenodigd om de spanning van hun Maserati op het circuit te ervaren, zodat ze optimaal genieten van het nieuwe exclusieve model van het merk met de drietand.