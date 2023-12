De modecollectie van Iceberg voor winter 2023 2024: stoer!

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Voor de modecollectie voor winter 2023 2024 licht Iceberg iconische momenten uit de geschiedenis van het modehuis uit, maar dan wel met vernieuwde verbeeldingskracht. Leer en breiwerk worden met elkaar gecombineerd om een sportieve en op maat gemaakte collectie in perfecte Iceberg-stijl te creëren. De silhouetten zijn groot, de looks stoer. Iceberg op z’n best!

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

De oversized leren motorjacks zijn geïnspireerd op een iconische campagne uit 2001 met Pamela Anderson. In die afbeelding, gemaakt door David Lachapelle, is Anderson naakt op de achterkant van de motorfiets te zien terwijl haar motorrijder van top tot teen in leer gekleed was. Tegenwoordig zijn de leren jacks uniseks, met een geborduurde Daffy Duck op de achterkant, zwart op zwart. Voor winter 2023 2024 komen de imitatie leren jassen met capuchon en zijn ze extra gewatteerd.

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Het leer, strikt ecologisch, vermengt zich met breiwerk. Hoodies van imitatie leer zijn afgewerkt met breiwerk langs de mouwen en met ritsen. De gewatteerde gebreide jassen hebben imitatieleren afwerkingen, inclusief een zak op de mouw als eerbetoon aan medeoprichter van Iceberg, Jean-Charles de Castelbajac.

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

De blazers zijn gemaakt van gerecyclede pied-de-poule wol, met ritsen die verwijzen naar de punkgeest van Londen. De mohairtruien, in perfecte Iceberg-stijl, tonen Hector van de Looney Tunes, terwijl de lange gewatteerde jassen tot aan de kuit gesloten zijn met ritsen aan de zijkanten, naar eigen wens te openen.

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Experimenteren met breiwerk is de rode draad in de collectie, van de macramé motorjacks die eruitzien als gebreid tot de zwarte jersey hoodies met gebreide vlechtwerkdetails op de armen en schouders.

Iceberg herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Aan hun voeten dragen de modellen stoere halfhoge motorboots die over de broeken worden gedragen. Dat kon ook niet anders met al dat (nep)leer in deze collectie.

Klik hier voor de modecollecties voor de dames op Trendystyle