De herencollectie van Diesel voor winter 2023 2024 is experimenteel en ambitieus. In de hoofdrol – zoals gewoonlijk – de spijkerbroek. Dit keer gaat het om een model dat laag op de heupen wordt gedragen. Karakteristiek zijn verder de zogenaamde ‘whiskers’, gebleekte horizontale strepen op de dijbenen.

De denim tops kleden mooi af, terwijl het (motor)leer versleten is zodat een metalen logo zichtbaar wordt. De maatpakken in krijtstreep hebben prominente schouders en ook hier komen we weer die ‘whiskers’ tegen, iets wat voor maatpakken wel heel ongewoon is.

De Diesel devoré denim, ontwikkeld in eigen bedrijf, heeft een versleten jeans-effect en toont de onderliggende huid. Doorzichtige details komen we ook tegen in de oversized overhemden en de gebreide kleding.

Voor de dames (want die liepen ook mee in de show) krijgt het distressed effect een nieuwe twist, zoals in de kleine jersey jurk die helemaal is uitgesneden met laser, behalve voor het woord DIESEL dat langs het lichaam loopt als wervels.

Laserdetails komen ook terug op hoodies, trainingsbroeken en werkkleding, die na verloop van tijd nog meer versleten look krijgen. Dubbellaagse jersey items zijn ingesneden om de onderliggende kleur te onthullen; een lange jersey jas met capuchon is zodanig behandeld dat het eruit ziet als gebarsten leer.

Bedrukte tops en shorts scheuren open, als gebarsten, om plooien en prints eronder te onthullen, terwijl zeefdrukken schaduwen creëren en de Diesel-logo’s benadrukken, zoals dat het geval is met een witte en zwarte hoodie met het woord “SUCCESSFUL” aan de voorkant.

In deze collectie worden bestaande materialen gerecycled, zoals het ‘motorrijder’-denim dat gemetalliseerd is, of een shearling jas die gecombineerd is met denim en is ‘gehavend’ waardoor de onderliggende shearling weer zichtbaar wordt. Stukken nylon die uit oude voeringen zijn gehaald, zijn bedekt met plastic en vervolgens verwarmd, waardoor een soort bonteffect ontstaat.

Synthetische bontjassen afkomstig van oude voorraden zijn geverfd, en net zoals de nylon, bedekt met plastic en verwarmd, waardoor een vloeibaar bonteffect ontstaat. Bikerjacks worden verbrand, waardoor ze een heel eigen look krijgen.