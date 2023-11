Elie Saab lente zomer 2024 – Photo courtesy of Elie Saab

Een grote maan aan een blauwe schemerhemel schittert aan het begin van de catwalk van Elie Saab en strooit magisch maanlicht over het publiek en de modellen uit. Moonlight Shadow is dan ook de naam van de nieuwe collectie van Elie Saab voor lente zomer 2024.

De vrouw die Elie Saab op de runway heeft willen neerzetten, is chic, charismatisch met Mediterrane vibes, kosmopolitisch, altijd op zoek naar weelderige feesten. Ze beweegt moeiteloos tussen tinkelende glazen en door loungende menigten, over dansvloeren en langs blauwachtig sprankelende zwembadranden.

Luchtige texturen in levendige kleuren accentueren de energieke lijnen en casual contouren van eenvoudige silhouetten. Krachtige monochrome cocktails van Cosmopolitan Pink tinten maken safari-ensembles en wijde broekpakken bijzonder feestelijk. Geborduurd tule mengt zich met delicate kant en flirt met doorschijnende jeugdige bralettes, hemdjes en lange bodycon rokken met subtiele prikkelende details.

De Elie Saab vrouw is altijd wel te porren voor bijeenkomsten bij maanlicht in stralende looks. Gestroomlijnde zomerjurken met open rug en geschulpte zoom zijn fris als een tuin in oversized wit Engels kant. Toefjes bloemen sieren de boorden van wapperende zijden bomberjacks. Statement saffieren, robijnen en platina kettingen verrijken een witte kaftan met een strakke cape.

Kralen in Spritz oranje en Gin Blue vallen als een waterval langs asymmetrische japonnen met speelse geometrische uitsparingen. Natuurlijk is het feest niet compleet zonder raffia leren plateauzolen, mini bags en extravagante juwelen met edelstenen.

