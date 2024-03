De modecollectie van Stella McCartney winter 2024 2025

Overdreven proporties en milieuvriendelijke materialen. De nieuwe modecollectie van Stella McCartney voor winter 2024 is Stella ten voeten uit.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

De modecollectie van Stella McCartney voor winter 2024 2025 laat een terugkeer zien naar de essentie van de Stella vrouw, met overdreven proporties, hoogwaardige texturen en vooral milieuvriendelijke materialen.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

De collectie richt zich op de stijl en kenmerken waar het merk bekend om staat. Uitgangspunt is een garderobe van items die Stella zelf graag draagt. Daarvoor put ze uit haar leven, haar persoonlijke archief en natuurlijk haar eigen design-stijl. Een selectie van limited edition items en iconische Falabella tassen was al direct na afloop van de modeshow in Parijs te koop.

Zachte natuurlijke tinten, sculpturale silhouetten en sensuele onthullingen definiëren de nieuwe wintercollectie. De silhouetten in wollen tweed van verantwoorde herkomst zijn geïnspireerd op een tuinpad uit Stella’s jeugd op het platteland. Gespikkeld tweedvilt en visgraat zijn te zien op iconische Savile Row-kleding, traditionele heren trenchcoats en rokken.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

Trench coats met vloeiende lijnen hebben gevoerde schouders en opvallende silhouetten. Oversized jassen in stoffig roze vilt hebben kokette vormen, terwijl blazers met grote schouders worden gecombineerd met wijde broeken.

Stella heeft zich voor deze wintercollectie ook laten inspireren door de garderobe van Linda McCartney, waarin veel met vulling wordt gedaan, waardoor de kledingstukken sterke vormen en lijnen krijgen. Bodysuits worden omgevormd tot polo’s met sterke schouders van verantwoord gewonnen wol. Soepel vallende en asymmetrisch gesneden jurken zorgen voor een luchtige touch.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

Trenchcoats en rokken met krokodillenstructuur zijn gemaakt van UPPEAL™ – een veganistisch alternatief voor dierenhuiden op basis van appels (!), gemaakt in leerlooierijen zonder schadelijke of kankerverwekkende chemicaliën. De knitwear is gemaakt van patchwork van gemêleerde wol.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

Witte rokken en trenchcoats hebben een riem in de taille en zijn gesneden van YATAY B – een biologisch alternatief voor dierlijk leer dat landbouwafval en gerecyclede materialen mengt. De bikerjacks zijn gemaakt van sponsachtig veganistisch leer dat met de hand is behandeld voor een vintage uitstraling.

Jurken met lange mouwen en getailleerde rokken met U-vormige splitten worden geshowd met blazers van verantwoord gewonnen wol. En verder zijn er zwarte jurken en mini-jurken van ‘bosvriendelijke’ viscose tafzijde. Getailleerde double-breasted jassen zijn gemaakt van grijs gespikkelde wol.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

Ronde loodvrije kristallen, metalen drukknopen en recyclebare pailletten sieren de collectie. Diamantjes sieren de contouren van gilets en mini-jurkjes, terwijl handgemaakte kwastjes beweging geven aan alternatieve veganistische leren jasjes.

De gebreide creaties zijn gemaakt van verantwoord alpacagaren. Bouclé denim is gesneden van regeneratief katoen.

Stella McCartney Herfst Winter 2024 2025 Ready To Wear Collectie – photo courtesy of Stella McCartney

De spijkerbroeken zijn – zoals altijd bij Stella – heftig. Zo spotten we een spijkerbroek met zilverkleurige pailletten in de vorm van dijhoge chaps. Een andere spijkerbroek was verijkt met kastanjebruine panelen die net zoals de pailletten het idee van hoge ‘chaps’ gaven.

De nieuwe Falabella tassen zijn verrijkt met gerecyclede oude kettingen. Nieuw is de oversized Stella Studs tas in veganistische alternatieven voor leer. Aan de voeten van de modellen zagen we de nieuwe Ryder loafers met sculpturale details en puntige pumps.

