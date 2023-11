Mannen en huidverzorging. Leer meer over huidverzorging

Naarmate je ouder wordt, begint je huid onvermijdelijk de sporen van de tijd te vertonen: rimpels, ouderdomsvlekken en verlies van elasticiteit, vooral in het gezicht, de hals en de handen. Goed voor je huid zorgen vanaf jonge leeftijd is van essentieel belang om veroudering van de huid te vertragen en vooral te voorkomen. We hebben een aantal praktische tips voor je om je huid zo goed mogelijk te verzorgen.

Het reinigen van je gezicht ’s ochtends en ’s avonds is de eerste fundamentele stap voor een gezonde huid met een jeugdige uitstraling. Kies producten die specifiek geschikt zijn voor jouw huidtype, gebruik bij voorkeur geen zeep. Een vochtinbrengende lotion na het reinigen helpt de huid zacht en elastisch te houden.

Bescherm je huid tegen UV-straling door elke dag een zonnebrandcrème te gebruiken met SPF 30 of hoger, ook in de winter. De zon is de voornaamste oorzaak van vlekken, vroegtijdige rimpels en veroudering van de huid.

Niet roken. Tijdens het roken trek je je gezichtsspieren samen wat rimpels versnelt. Daarnaast vermindert roken de bloedtoevoer naar de huid, waardoor de huid doffer wordt.

Drink elke dag voldoende water om de huid van binnenuit gehydrateerd te houden. Goede hydratatie zorgt ervoor dat je huid er stralender en jonger uitziet.

Slaap voldoende. Tijdens de slaap herstelt de huid zich. Te weinig slapen versnelt zichtbaar de tekenen van veroudering zoals wallen en donkere kringen.

Als je huid al elasticiteit en stevigheid verloren heeft, maak je dan geen zorgen. Er bestaan gerichte producten zoals anti-aging crèmes met hyaluronzuur, retinol of collageen, die helpen rimpels te verminderen en de huid strakker te maken. Vraag je huidspecialist of apotheker om advies.

Goed voor jezelf zorgen en leren je huid te verzorgen is belangrijk voor een gezond en jeugdig uiterlijk op elke leeftijd. Houd een dagelijkse verzorgingsroutine aan (direct mee beginnen!), de resultaten zullen na verloop van tijd zichtbaar worden.

ADVERSUS