N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

De dubbele ziel van Napels, een veelzijdige en niet-lineaire stad. Alles in één enkel beeld dat leeft van contrasten maar zonder tegenstrijdigheden. De nieuwe zomercollectie van N21 vertelt episoden uit het leven die overlappen, ervaringen die elkaar aanvullen. Couture stoffen en chiffon verwijzen naar bruidsjurken maar worden gecombineerd met de strengheid van de kledij van weduwen.



Alessandro Dell’Acqua, creatief directeur van N21, zegt over deze nieuwe collectie en zijn inspiratiebron: ‘Ik ben niet bang om clichés te gebruiken en ze te verwerken: voor mij is Napels geen ervaring omdat het mijn oorsprong vertegenwoordigt.

N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

Op basis van mijn kennis van deze stad, waar alles overlapt, heb ik de verbeelding gecreëerd van een lichte, luchtige, optimistische collectie. Ik heb de aristocratische en volkse ziel, cultuur en zinnelijkheid, schijnmoraal en onbeschaamde natuurlijke sensualiteit samengebracht. […] In dit traject heb ik me laten helpen door stoffen en materialen die ik buiten context heb gebruikt.”

De collectie

N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

Het is een trompe l’oeil, maar het kan ook een fake appearance zijn, de jurk in organza waarvan de voorkant is geknipt en genaaid alsof het een jasje en rok van een tailleur is. De witte organza overjas, de tailleurs en slip dresses zijn gemaakt uit een materiaal dat doet denken aan een bruidssluier, maar dan overdekt met honderden gekleurde, transparante pailletten. Jasjes worden gedragen over satijnen boxers.

N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

Een topje met bijbehorende kokerrok in wit kant is bewerkt met een wit pigment. Verder zien we op de catwalk ook een ‘fake’ tailleur in zwart kant, kleine jurkjes, een tailleur met broek in transparante chiffon, en pastelkleurige tailleurs. Katoenen hemdjes en slipjes in de stijl van mannenondergoed worden zichtbaar onder rokken of jasjes. En dan zijn er nog de rechte, zwarte jurken met wit boordje: essentieel, streng, sensueel.

N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

De accessoires

Weinig en coherent, de accessoires beginnen bij de schoenen: platte ballerina’s in wit, zwart of pasteltinten worden afgewisseld met laarsjes met smalle, lage hak. De tassen repliceren in miniformaat de iconische N21-tassen: Puffy Bag en Edith worden kleiner maar behouden hun uiterlijk en functie. Net als de klassieke bucket bag.

De betekenis

N21 lente zomer 2024 – Photo courtesy of N21

Alessandro Dell’Acqua: “Ik wilde een vrouwelijke wereld vertellen die niet één standpunt heeft, maar die dramatiek, speelsheid, lichtheid en sensualiteit kan bevatten. Alles in een ontnuchterd verhaal dat voortkomt uit de observatie van de realiteit. Zonder me te laten beïnvloeden en afleiden door concepten en vooroordelen.”