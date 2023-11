De Feestdagen komen eraan. Breng je huis en tuin in kerstsfeer. Ga dit jaar eens voor een kerstboom voor buiten. Of kies…

Kerst in je tuin. Hier wordt iedereen blij van

De feestdagen zitten er weer aan te komen. Het is tijd om je huis een feestelijke twist mee te geven. Maar vergeet niet om ook je tuin erbij te betrekken. Met een kerstboom voor buiten bijvoorbeeld. Creëer een magische sfeer waar je en je huisgenoten – maar ook je buren en voorbijgangers – blij van worden. Dat maakt het thuiskomen in deze periode extra gezellig. We hebben een aantal sfeervolle decoratie ideeën voor buiten voor je.

Lichtslingers

Met één of meerdere lichtslingers verander je je tuin in een handomdraai in een winters wonderland. Hang de lichtjes in struiken of bomen of bevestig ze aan de gevel van je huis. Je kunt er zelfs een bepaalde vorm aan geven. Een ster of misschien zelfs een grot.

Lantaarns of kaarsen

Verlicht het pad of de oprit naar je huis met lantaarns of dikke kaarsen in windglazen. Hul de weg naar je voordeur in een magische gloed. Het is een warm welkom aan huisbewoners en gasten.

Kerstboom in de tuin

Het summum van kerst in de tuin is natuurlijk een kerstboom met lichtjes. Heb je geen dennenboom in de tuin, gebruik dan je vlaggenmast voor een kerstboom voor buiten. Er zijn tegenwoordig eenvoudige constructies verkrijgbaar waarmee je snel en gemakkelijk je tuin of misschien ook je bedrijfsterrein in een sprankelende kerstsfeer brengt. Zo’n kerstboom voor buiten kan van 1,5 tot zelfs 12 meter hoog zijn en duizenden lichtjes bevatten. In zo’n 15 tot 30 minuten tuig je hem op en je bereikt er een geweldig effect mee dat je gegarandeerd complimenten van gasten en voorbijgangers zal opleveren.

Krans op de deur

Of je nu wel of niet een tuin hebt, een krans op de deur is altijd feestelijk. Het is natuurlijk het leukste als je hem maakt. Je kunt daarvoor een kant-en-klare krans gebruiken of zelf een frame van takken maken. Versier de krans met dennenappels, rode besjes en linten, of kies een zelfbedacht thema dat bij jou past of dat je kinderen of huisgenoten bijzonder aanspreekt.

Kies een thema

Kies een thema, bijvoorbeeld een winterwonderland of een toverbos, dat je zowel in je huis als in je tuin uitwerkt. Of zet de kerstboom binnen bij het raam zodat van buitenaf niet alleen de kerstboom buiten maar ook die binnen te zien is. Je kinderen zullen niet genoeg kunnen krijgen.

Mix natuurlijk en onechte elementen

Zo kun je bij de voordeur of in je raamkozijn groenblijvende planten in potten zetten en die versieren met (nep)rode besjes, paddenstoelen of kerstballen.

Ontvang je gasten buiten

Kerstfeest of feestdiner? Ontvang je gasten buiten in je sfeervol verlichte tuin met kerstboom. Maak een zitje, leg er dekens, plaats wat warmtebronnen, serveer warme chocolade melk en zelf gemaakt panettone. De Feesten waren nog nooit zo sfeervol!