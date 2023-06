Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Voor het Italiaanse modehuis Valentino is het het moment om een mannelijke identiteit opnieuw te definiëren, om de betekenis van mannelijkheid opnieuw te onderzoeken en een nieuw, modern perspectief te ontdekken. De herencollectie voor lente zomer 2024 met de naam ‘The Narratives’, van creatief directeur Pierpaolo Piccioli herinterpreteert het begrip en vertaalt het naar het heden. In de nieuwe herencollectie die gisteren (16 juni) in Milaan de catwalk werd opgestuurd draait allemaal het leven van mannen, het leven van hun kleding, de realiteit van mannelijkheid vandaag.

Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Culturele en sociale veranderingen herdefiniëren het concept van mannelijkheid en de kleding die daarbij hoort. Deze hedendaagse incarnatie wordt gekenmerkt door paradoxen – in kwetsbaarheid schuilt kracht, in zachtheid macht, in imperfectie perfectie. Op dezelfde manier kan het verleden deel uitmaken van het heden: een collectie die geworteld is in de regels van het kleermaken, het vakmanschap. Het is een tijdloze mannengarderobe die het modehuis presenteerde in Milaan, waar Valentino Garavani in 1985 zijn eerste Valentino mannencollectie ontwierp.

Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Werken binnen de grenzen van tradities stelt je in staat om met regels te breken, om veranderingen van binnenuit teweeg te brengen. Veranderde contexten kunnen de perceptie veranderen, waardoor het kleermakerswerk, dat ooit symbool stond voor macht en succes, nu door een nieuwe generatie gedragen kan worden als een uitdrukking van individualiteit.

Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Getailleerde blazers en jassen worden gedragen met korte shorts, verzacht en meer casual gemaakt, met jeugdige, energieke twist. De klassieke kledingstukken voor op het werk, de uniformen van mannelijkheid waarmee we allemaal vertrouwd zijn, worden delicater, zachter van lijnen terwijl de vormen van de hele collectie evolueren. Puur katoen – drill, popeline, dubbel katoen – wordt weer naar zijn volle waarde geschat.

Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Er zit leven in de kledingstukken, leven in de stoffen, bloemen als symbolen van het leven zelf, vergankelijkheid die blijvend wordt. Symbolen van genegenheid en tederheid, ze fungeren als grafische versiering van de stoffen maar herinneren ook aan de rigide hiërarchische structuren van traditioneel kleermakerswerk die in deze collectie worden verzacht. De overhemden sluiten met iets van een bloem dat doet denken aan een stropdas, bloemen bloeien op de revers.

Valentino The Narratives man lente zomer 2024 – Photo courtesy of Valentino

Je kunt niet ontsnappen aan de geschiedenis, die het heden beïnvloedt en de toekomst bepaalt. Deze collectie stelt echter een eigentijdse herwaardering van de geschiedenis voor en reageert daarop – tegelijkertijd wordt er een voortdurende dialoog gevoerd over wat een mens vandaag de dag definieert.