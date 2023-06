Deze voedingsmiddelen zijn goed voor je hersenen

We doen allemaal ons best om zo gezond mogelijk te leven. Maar al te vaak focussen we daarbij vooral op ons lichaam en verwaarlozen we de gezondheid van onze hersenen. En dat is niet niks! Onze hersenen zijn het controlecentrum van ons lichaam. Alles hangt ervan af, van ons humeur tot onze intellectuele capaciteiten. Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam, mag dan waar zijn, maar laat je er niet door om de tuin leiden, want het tegenovergestelde is misschien nog wel méér waar. Een gezond lichaam kan niet zonder actieve en goed functionerende hersenen. Het goede nieuws is dat we onze hersenfunctie kunnen verbeteren met de juiste voeding en supplementen.

Omega-3 vetzuren zijn essentieel voor de hersenfunctie. Ze helpen de celmembranen van de hersenen op te bouwen en verminderen ontstekingen. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan Omega-3 zijn onder andere vette vis zoals zalm en tonijn, lijnzaad en walnoten.

Vitaminen B helpen de hersenfunctie te ondersteunen en zijn ontstekingremmend. Ze zitten in volkoren producten, groene bladgroenten en dierlijke producten zoals vlees en zuivelproducten.

Vitamine D is belangrijk voor de hersenfunctie en stemmingsregulatie. Het zit in vette vis, eigeel en verrijkte voedingsmiddelen zoals melk en ontbijtgranen.

Antioxidanten zoals vitamine C en E helpen de hersenen te beschermen tegen schade veroorzaakt door vrije radicalen. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten zijn bessen (vooral blauwe bessen, rijk aan fenolderivaten, beschermen je hersenen tegen vrije radicalen en bevorderen de zuurstoftoevoer), noten en groene bladgroenten.

Deze supplementen zijn goed voor je hersenen

Omega-3 supplementen . Als je niet genoeg Omega-3 binnenkrijgt via je voeding, dan kun je een supplement nemen. Zoek naar supplementen die zowel EPA als DHA bevatten, twee soorten Omega-3 die bijzonder belangrijk zijn voor de hersenfunctie.

Vitamine D-supplementen . Als je niet genoeg vitamine D binnenkrijgt via je voeding of als je niet genoeg tijd in de zon doorbrengt, overweeg dan vitamine D-supplement. Zoek naar supplementen die vitamine D3 bevatten, de meest effectieve vorm van vitamine D.

B-complex vitaminesupplementen. Als je voeding niet voldoende vitaminen B bevat, dan kun je dat aanvullen met een supplement. Zoek naar complete supplementen die alle acht B-vitamines bevatten.

Voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de hersenfunctie

Suiker. Overmatige suikerinname kan ontstekingen en schade aan hersencellen veroorzaken.

Transvetten. Transvetten (fastfood producten, chips, crackers) kunnen ontstekingen verhogen en de bloedtoevoer naar de hersenen verminderen.

Alcohol. Teveel alcohol kan je hersencellen beschadigen en geheugenproblemen veroorzaken.

Tips om de hersenfunctie te verbeteren

Eet een gezond, uitgebalanceerd dieet: een dieet dat rijk is aan onbewerkte voedingsmiddelen en voedingsmiddelen die de hersenfunctie ondersteunen, kan cognitieve prestaties en de stemming verbeteren.

Beweeg regelmatig. Lichaamsbeweging verhoogt de bloedtoevoer naar de hersenen en bevordert de groei van nieuwe hersencellen.

Slaap voldoende. Slaap is essentieel voor de hersenfunctie en geheugenconsolidatie.

Stress zo min mogelijk. Chronische stress kan hersencellen beschadigen en de cognitieve functie aantasten. Activiteiten zoals meditatie, yoga of ademhalingsoefeningen werken stress verlagend en verbeteren de hersenfunctie.

