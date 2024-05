ICEBERG lente zomer 2024 collectie

‘Regenereren’ is het thema van de nieuwe modecollectie van Iceberg voor lente zomer 2024. Het merk viert hiermee zijn 50-jarig bestaan. En dus, zoals de

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

‘Regenereren’ is het thema van de nieuwe modecollectie van Iceberg voor lente zomer 2024. Het merk viert hiermee zijn 50-jarig bestaan. En dus, zoals de slang van huid verandert om te groeien, kiest Iceberg zijn print als de esthetische sleutel tot de collectie, in combinatie met de utilitaire stijl die kenmerkend voor het merk is. De silhouetten krimpen, de badkleding laat meer huid zien en bikers tillen de collectie naar een hoger niveau. Het is Iceberg ten voeten uit, maar dan wel als een soort versnelde wedergeboorte, een transformatie.

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

“Dit is de ware geest van Iceberg vandaag de dag: vermakelijk, absoluut, zelfverzekerd, sterk. De slangenhuid is het symbool van een leven in constante transformatie. Een leven dat ten volle geleefd moet worden zonder ooit te stoppen, altijd vooruitkijkend. De kledingstukken zijn ontworpen om gedragen te worden terwijl je lol hebt en danst tot het ochtendgloren’, zegt creatief directeur James Long.

Alles op de catwalk van Iceberg voor lente zomer 2024 is nét even meer dan voorheen. De zwarte katoenen shirts hebben ritsen langs de mouwen, terwijl de wijde smoking broeken ritsen op de broekspijpen hebben. De look wordt afgemaakt met een soort biker harnas van imitatieleer, met ton sur ton exotische print: een spel met volumes en contrasten dat door de collectie heen loopt en het concept van vernieuwing benadrukt.

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

De bandeautops van imitatieleer met exotische print zijn uitgerust met ritsen aan de voorkant die overgaan in schouderbandjes, terwijl de bikerjacks, ook van bedrukt imitatieleer, worden gedragen met bijpassende minirokjes over badmode met metalen inzetstukken van het Iceberg-monogram in een cirkel.

Het slangenhuidmotief is ook gedrukt op trenchcoats en bikerjacks van imitatieleer met sportieve, biker geïnspireerde details en worden gedragen met minirokjes, knielange shorts en badmode, een- of tweedelig, ook met slangenhuidprint en het metalen logodetail.

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

De utilitaire stijl, ook synoniem aan snelheid, schrijft de moderne geschiedenis van Iceberg door zich te richten op cargo rokken met drie zakken in vier tinten kaki of vloerlange witte katoen, monochrome functionele gilets, safari jassen, groene shirts met korte mouwen die op hun plaats worden gehouden door epauletten, en werkoveralls met ritsen op de schouders en broekspijpen, die de rode draad van deze – wat Iceberg noemt – ‘energieke wedergeboorte’ volledig benadrukken.

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

Mantels, rokken, truien, alle kledingstukken in de collectie zijn versierd met metalen details en ritsen. En de zwarte mini-jurkjes, die gedragen worden over broeken met ritsen, hebben kleine draperieën die het veranderende effect benadrukken. De getailleerde jassen zijn ook gemaakt van kunstleer met lasersnedes van het Iceberg-logo, terwijl de broeken, met een over pasvorm, opzettelijk binnenstebuiten zijn gesneden.

Iceberg show lente zomer 2024 – Photo courtesy of Iceberg

De laarzen van Iceberg zijn gemaakt van leer met pythoneffect en hebben I-vormige hakken (de I van Iceberg) met ritssluitingen aan de voorkant, of het zijn korsetlaarzen met een I-vormige hak van imitatieslangenleer, terwijl de sandalen een enkelbandje hebben. Tot slot is een enveloptas uit het archief maar dan wel met vernieuwende en modernere volumes.