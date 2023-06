De herencollectie van Prada voor lente zomer 2024, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, staat in het teken van vrijheid, bewegingsvrijheid

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

De herencollectie van Prada voor lente zomer 2024, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, staat in het teken van vrijheid, bewegingsvrijheid, vrijheid van het lichaam. Het is een soort studie van vloeiende architectuur rond het menselijk lichaam.

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

Het overhemd is het uitgangspunt, de structuur en details ervan worden de basis voor een hele garderobe aan herenkleding, van pakken tot mackintoshes, van technische kleding tot jasjes. Uitgaande van eenvoud stelt de collectie de uitbreiding en versterking van een idee voor, waarin elke constructie wordt heroverwogen, gereconstrueerd. Het uiteindelijke doel is het constante bewustzijn van het lichaam dat vrij beweegt.

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

Een vloeibaarheid die de conventionele taal van sartoriale starheid in twijfel trekt. Lichtheid en zachtheid worden de belangrijkste kwaliteiten van de kleding, waardoor een fluctuerende relatie ontstaat tussen het lichaam en wat het bedekt. Deze ideeën komen we in elk aspect van de kleding tegen: de hoofdbanden en brillen, gevormd uit een enkele mal, verschijnen als fragmenten van beweging, terwijl de leren tassen onverwacht zacht aanvoelen.

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

Aanwezigheid komt voort uit afwezigheid: de silhouetten ontlenen hun lijnen aan het mannelijke pak, maar hun structuur wordt gecompenseerd door een intrinsieke flexibiliteit. De constructie van het overhemd wordt getransponeerd naar de op maat gemaakte kledingstukken, waardoor hun archetypische profielen worden gereconstrueerd met een nieuwe fragiliteit. Sartoriale elementen worden ook voorgesteld op katoenpopeline, in echte hybride kledingstukken die een nieuwe ruimte vinden binnen de bekende sartoriale strengheid.

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

Uitbreiding vertaalt zich ook in uitwerking, met driedimensionale decoraties die staticiteit animeren en het idee van een bloemenprint opnieuw uitvinden door middel van applicaties en franjes. In het verlengde van dit idee worden zakken ontdaan van hun nut en fungeren ze eerder als extra decoratieve elementen.

Prada man lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Prada

De tentoonstellingsruimte in het Fondazione Prada gebouw is de perfecte omgeving voor deze nieuwe herencollectie. Deze collectie weerspiegelt onze natuurlijke staat, de constante transformatie en dynamische beweging die inherent is aan de mens.