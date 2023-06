Intermitterend vasten

De laatste jaren wordt er veel gesproken over zogenaamd intermitterend vasten (intermittent fasting) als een effectieve methode om af te vallen en je gezondheid te boosten. Maar wat is intermitterend vasten precies en hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en wat zijn de mogelijke nadelen?

Wat is intermitterend vasten?

Intermitterend vasten is een dieetbenadering waarbij periodes van eten en vasten worden afgewisseld. Bij intermitterend vasten is het belangrijker ‘wanneer je eet’ dan ‘wat je eet’. Het idee is dat je je lichaam in een vastenstaat brengt waardoor het wordt gestimuleerd om opgeslagen vet als energiebron te verbranden.

Wat zijn de voordelen?

Gewichtsverlies: intermitterend vasten kan helpen bij het afvallen door de totale calorie-inname te verminderen en het gebruik van opgeslagen vet als energiebron te bevorderen.

Betere stofwisseling: getoond is dat het de insulinegevoeligheid verbetert, ontstekingen vermindert en het risico op ziekten als type 2-diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker verlaagt.

Toegenomen autofagie: intermitterend vasten bevordert een cellulair proces genaamd autofagie dat het lichaam helpt om beschadigde cellen op te ruimen en de algehele celgezondheid te verbeteren.

Gemakkelijk te volgen: het gaat om een dieet dat gemakkelijk te volgen is omdat het geen calorieën tellen vereist en je geen bepaalde verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten hoeft aan te houden.

Mentale helderheid: veel mensen melden een grotere concentratie en mentale helderheid tijdens perioden van vasten.

Wat zijn de nadelen?

Hongergevoel: vasten kan leiden tot een hongergevoel, en dit kan voor sommige mensen niet gemakkelijk vol te houden.

Sociale interacties: het ongewone eetritme kan interfereren met sociale situaties, zoals gezinsmaaltijden of ontmoetingen met vrienden.

Mogelijke voedingstekorten: het kan leiden tot een voedingstekorten, vooral als je geen evenwichtig dieet volgt tijdens de eetperioden.

Overmatig eten: sommige mensen kunnen tijdens de eetperioden te veel eten om het vasten te compenseren, waardoor de voordelen van intermitterend vasten teniet worden gedaan.

Niet geschikt voor iedereen: intermitterend vasten is mogelijk niet geschikt voor iedereen geschikt en bij sommige condities of medische aandoeningen schadelijk voor de gezondheid zijn (hieronder meer daarover).

Voorbeelden van intermitterend vasten

Er zijn verschillende populaire methoden van intermitterend vasten, waaronder:

16/8-methode: bij deze methode wordt 16 uur per dag gevast en worden alle calorieën binnen een periode van 8 uur geconsumeerd. Je zou bijvoorbeeld kunnen eten tussen 12.00 en 20.00 uur en vasten van 20.00 tot 12.00 uur de volgende dag.

5:2 methode: deze aanpak houdt in dat je een normaal dieet volgt gedurende vijf dagen per week en de calorie-inname drastisch beperkt (500-600 calorieën) gedurende de overige twee niet-opeenvolgende dagen.

Eat Stop Eat: deze methode omvat 24 uur vasten één of twee keer per week.

Afwisselend dagen vasten: zoals de naam al suggereert, wisselt deze benadering vastendagen en dagen met een normaal voedingspatroon af.

Adviezen

Raadpleeg altijd een arts voordat je een nieuw dieet start. Dat geldt ook voor vasten.

Begin met een minder restrictieve vastenmethode, zoals de 16/8-methode, en verleng de vastenperioden geleidelijk naarmate je lichaam eraan went.

Zorg ervoor dat je tijdens de eetperioden een evenwichtig dieet met veel voedingsstoffen eet, rijk aan volkoren granen, magere eiwitten, gezonde vetten en veel fruit en groenten.

Blijf goed gehydrateerd door zowel tijdens de vasten- als de eetperioden water te drinken.

Let op de signalen van je lichaam en pas je dieet indien nodig aan.

Wie moet intermitterend vasten vermijden?

Intermitterend vasten is mogelijk niet geschikt voor iedereen. Vermijd intermitterend vasten in geval van:

zwangerschap of borstvoeding geven

eetstoornissen

diabetes of bloedsuikerspiegelproblemen (raadpleeg eerst je arts)

bepaalde medische aandoeningen of medicijnen die regelmatige voedselinname vereisen

Kortom, intermitterend vasten kan een effectieve en nuttige aanpak zijn om af te vallen en je gezondheid te boosten, maar het is belangrijk om de mogelijke nadelen voor ogen te houden en altijd een arts te raadplegen voordat je een nieuw dieet begint.

