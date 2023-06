Nog even het najaarsseizoen van stijl en mode begint weer. En hoewel een warme jas en stijlvolle schoenen belangrijk zijn, is het horloge dat je draagt…

Top 10 exclusieve herenhorloges voor aankomend najaar

Nog even het najaarsseizoen van stijl en mode begint weer. En hoewel een warme jas en stijlvolle schoenen belangrijk zijn, is het horloge dat je draagt net zo cruciaal. Het horloge is immers de kers op de taart van je outfit. Dus welk horloge past het beste bij jouw najaarsgarderobe? Lees snel verder om erachter te komen. We hebben een top 10 exclusieve herenhorloges voor aankomend najaar voor je.

Tissot PRX: retro moderne klasse

De Tissot PRX is een stijlvol horloge met een retro-geïnspireerd ontwerp. De geïntegreerde armband en het tonneau-vormige horloge geven de PRX een onderscheidende look die past bij elke najaarsoutfit. Bovendien zorgt het kwartsuurwerk voor nauwkeurige en betrouwbare tijdwaarneming.

Rolex Submariner: luxe allrounder

De Rolex Submariner is een icoon in de horloge-industrie en een perfect horloge voor het najaar. De Submariner combineert functionaliteit – met zijn waterdichtheid en draaibare bezel – en luxe met zijn hoogwaardige afwerking en het gebruik van edelmetalen.

Omega Speedmaster: het maanhorloge

De Omega Speedmaster, bekend als het “maanhorloge”, is een klassieker die niet mag ontbreken in een najaarscollectie. Met zijn chronograaffuncties en tachymeter-schaal, is de Speedmaster een praktisch en stijlvol horloge voor de koudere maanden.

TAG Heuer Carrera: sportieve elegantie

De TAG Heuer Carrera is geïnspireerd op de autosport en is een stijlvol en sportief horloge dat perfect is voor het najaar. De Carrera combineert een chronograaf met een verfijnde uitstraling, waardoor het horloge zowel bij formele als bij casual outfits past.



Rado Captain Cook: duik in het najaar

Rado’s Captain Cook horloge is een eerbetoon aan het erfgoed van het merk, maar met een moderne twist. Het horloge heeft een vintage duikhorloge-esthetiek die perfect past bij een casual najaarsgarderobe. Met een waterbestendigheid tot 300 meter, is de Captain Cook ook klaar voor elk najaarsweer.

Cartier Santos: vierkante klassieker

Het Santos horloge van Cartier, met zijn vierkante kast en zichtbare schroeven, is een echte klassieker. Het horloge werd oorspronkelijk ontworpen voor de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont, en het behoudt nog steeds een gevoel van avontuurlijke elegantie.

Patek Philippe Calatrava: tijdloze klassieker

De Patek Philippe Calatrava is een toonbeeld van tijdloze elegantie. Het horloge heeft een minimalistische wijzerplaat en een slanke kast, waardoor de Calatrava perfect past bij een formele najaarsgarderobe.

IWC Portugieser: maritieme klassieker

De IWC Portugieser combineert een maritieme esthetiek met een klassiek horlogeontwerp. Met zijn schone wijzerplaat en elegante behuizing, is de Portugieser een ideaal horloge voor het najaar.

Panerai Luminor: robuust en opvallend

De Luminor van Panerai is een horloge met een kenmerkende en robuuste uitstraling. Met zijn grote kast en opvallende kroonbescherming, is de Luminor een perfecte aanvulling op een stoere najaarsgarderobe.

Vacheron Constantin Patrimony: ultieme verfijning

De Patrimony van Vacheron Constantin is het summum van elegantie en verfijning. Met zijn minimalistische wijzerplaat en slanke behuizing, is de Patrimony de ideale keuze voor een formele najaarsoutfit.