De nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana voor zomer 2024 – pgoro courtesy of Dolce & Gabbana

Veel looks zijn geïnspireerd door sensuele lingerie, om te beginnen met de eerste look die door het Italiaanse topmodel Vittoria Ceretti wordt geshowd: een setje van hoge onderbroek met top in krijtstreep met bijbehorende blazer. De toon is meteen gezet.

Op de catwalk wemelt het van de zwarte (en witte) outfits in doorzichtige materialen met nu eens een beha, dan weer eens pantykousen met jarretels (onder meer door niemand anders dan Naomi Campbell geshowd). Zelfs de hoge soklaarzen knipogen naar de lingerie.

De mood is sexy en sensueel maar ook praktisch en (zogenaamd) preuts, zoals de huidskleurige look met roze rijgkorset. Verfijnd, praktisch, mannelijk, vrouwelijk, maar ook zwart en wit. Het is een collectie van tegenstellingen, geheel in lijn met het DNA van het Italiaanse maison.

De iconische Dolce Jacket wordt gepresenteerd in drie versies: kort, medium en lang, daarnaast zien we ook oversized en mannelijke jasjes met uitgesproken schouders, soms gekenmerkt door grote revers. Hier en der duikt zelfs een luipaardprint op.

Domenico Dolce en Stefano Gabbana herinterpreteren met deze nieuwe collectie voor zomer 2024 hun eigen stijl, onderzoeken en vertellen nogmaals de verschillende facetten van vrouwen door het creëren van een nieuw uiterst sensueel vrouwelijk beeld.

Onder de gasten: Kylie Jenner, Maya Jama, Rosie Huntington, Alessandra Ambrosio, Bianca Balti, Michele Morrone, Blanco, Paola & Chiara, Madison Bayle, Lucy Hale, Maia Mitchell, Halle Bailey, Alton Mason, Lady Kitty Spencer, Olivia Culpo, Emili Sindlev, Mun Kayon.