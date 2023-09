Zo kies je de internetprovider die bij jou past

Het kiezen van een internetprovider kan een hele klus zijn. Het is belangrijk om een provider te kiezen die bij jouw unieke situatie past. Dat vraagt om wat zoekwerk voordat je een contract tekent. Gelukkig zijn er een aantal criteria die als richtlijnen kunnen dienen. En verder helpt ook de zogenaamde internet postcodecheck je om jouw situatie in kaart te brengen. Hier zijn een aantal criteria om rekening mee te houden:

Beschikbaarheid: de eerste stap bij het kiezen van een internetprovider is uitzoeken welke diensten in jouw regio worden aangeboden. Je kunt snel antwoord krijgen door met behulp van een internet postcodecheck een lijst met internetproviders bij je in de buurt te bekijken.

Als je in een landelijk gebied woont, heb je waarschijnlijk minder opties dan in de stad. Normaal gesproken zullen er op het platteland niet zoveel aanbieders zijn die kabel- of glasvezelnetwerken aanbieden. Het goede nieuws is dat satellietinternet (dat op grotere schaal beschikbaar is in plattelandsgebieden) de afgelopen jaren dramatisch is verbeterd.

Bandbreedte: voor sommige mensen is snelheid de belangrijkste factor bij het bepalen van een internetprovider. Dit is vooral van belang voor bedrijven die internet voor alles gebruiken. Vraag je af hoe belangrijk snelheid voor jou is en informeer hiernaar. Als je een intensieve internetgebruiker bent (zoom, films…) moet je er zeker van zijn dat je abonnement voldoende bandbreedte biedt.

Kosten en contract: kosten zijn natuurlijk altijd een factor bij het kiezen van een internetprovider. Zorg ervoor dat je prijzen vergelijkt voordat je een beslissing neemt. Sommige internetproviders bieden introductietarieven aan die na een bepaalde periode stijgen, dus zorg ervoor dat je de kleine lettertjes leest.

Type internetverbinding: er zijn verschillende soorten internetverbindingen, waaronder kabel, DSL, glasvezel en satelliet. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om te onderzoeken welk type het beste bij jouw behoeften past.

Uptime: betrouwbaarheid is belangrijk voor zowel bedrijven als privé. Zorg ervoor dat je de uptime en de klantenservice van de internetprovider onderzoekt voordat je een beslissing neemt.

Beveiliging: als je een bedrijf bent, houd dan ook rekening met je beveiligingsvereisten. Sommige internetproviders bieden extra beveiligingsfuncties, zoals firewalls en antivirussoftware.

Naast deze factoren zijn er verschillende websites die providercontroles aanbieden om je te helpen de beste internetprovider voor jouw behoeften te vinden. Op deze websites kun je prijzen, snelheden en andere kenmerken van verschillende providers in jouw regio of woonplaats vergelijken. Door rekening te houden met al deze factoren en internet postcodecheck, bijvoorbeeld Providercheck.nl te gebruiken, kun je de provider vinden die het beste bij jou past.