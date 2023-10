De nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé: stijlvol design en sportieve rijdynamiek

Enkele weken na de presentatie van de nieuwe Mercedes-AMG GLC SUV presenteert het performance- en sportwagenmerk nu de nieuwe GLC Coupé. Dit model completeert de succesvolle midsize modelserie van Mercedes-AMG en vormt een nieuwe highlight in het portfolio met zijn combinatie van dynamische elegantie en karakteristieke AMG-kenmerken. De opvallende proporties en dynamisch gelijnde oppervlakken zorgen voor een uniek uiterlijk, aangevuld met een hoogwaardig interieur.

Er is keuze uit twee krachtige modelvarianten: de GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé is de eerste performance-hybrid SUV coupé van het merk (brandstofverbruik gecombineerd 7,5 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 170 g/km, energieverbruik gecombineerd 12,7 kWh /100 km)[1] met een systeemvermogen van 500 kW (680 pk). De basisversie, de GLC 43 4MATIC Coupé (brandstofverbruik gecombineerd 10,2-9,8 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 232-223 g/km)[2], heeft een vermogen van 310 kW (421 pk) en biedt via de riemaangedreven startdynamo een kortstondige boost van 10 kW (14 pk). De dynamische rijervaring wordt mede bepaald door de uitgebreide standaarduitrusting, die onder meer bestaat uit de achterasbesturing, vierwielaandrijving, AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie met natte wegrijkoppeling en AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping.

“Met de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé richten we ons op klanten die op zoek zijn naar een sportieve lifestyle en een dynamisch design in combinatie met indrukwekkende prestaties. De hoogwaardige technische componenten staan garant voor rijdynamiek en rijplezier op het hoogste niveau. Met het topmodel GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé bieden we onze innovatieve hybride aandrijving nu ook in dit segment aan, die garant staat voor een zeer veelzijdige rijervaring.”

Michael Schiebe, CEO Mercedes-AMG GmbH en Hoofd divisies Mercedes-Benz G-Klasse & Mercedes-Maybach

Het sportieve silhouet met een vloeiende overgang naar de achterzijde is het belangrijkste kenmerk van de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé. De koplampen sluiten aan op de bovenkant van de AMG-grille en benadrukken daarmee de breedte van het voertuig. De AMG-voorskirt in jetwingdesign met grote luchtinlaten, verticale vinnen en extra flics creëert opvallende accenten. Precieze randen op de flanken benadrukken de sportieve proporties en de krachtig gelijnde wielkasten.

De claddings in carrosseriekleur en de AMG-dorpelverbreders zijn harmonieus geïntegreerd in de elegante basisvorm. De soevereine uitstraling wordt ook benadrukt door de grote spoorbreedte en de strak op de carrosserie aansluitende velgen in de maten 19, 20 of 21”. Diverse velgen die af fabriek worden aangeboden, zijn glansgedraaid met bicolor oppervlakken. Op de optielijst staan treeplanken die voor een geoptimaliseerde instap zorgen alsmede tal van andere pakketten.

De tweedelige achterlichten met een zwart, donkerrood verbindingselement laten de achterzijde breder ogen. De AMG-specifieke achterskirt in diffusorlook (GLC 43) of met een extra diffusorpaneel (GLC 63 S) en de twee dubbele uitlaatsierstukken (rond bij de GLC 43, trapeziumvormig bij de GLC 63 S) versterken de krachtige uitstraling.