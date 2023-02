De nieuwe herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 is typisch Hedi Slimane. De inspiratie? De rock scene uit de jaren 2000

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

Op 10 februari 2023 stuurde het Franse modehuis Celine de herencollectie voor herfst winter 2023 2024 de catwalk op. De show vond plaats in ‘Le Palace’, legendarische Parijse club. De actuele opleving van electro clash en electronic rock uit de jaren 2000 zijn de inspiratie voor deze nieuwe collectie die letterlijk… rockt!

Met deze collectie brengt Slimane een ode New York’s cult proto-punk band Suicide, een band die in 1977 werd opgericht en vandaag de dag de music scene nog steeds inspireert.

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

De mood voor deze nieuwe collectie is dus rock. Het silhouet is slank, slim fit. Een must-have is de strakke leren Celine broek (van die broeken die je van je benen moet stropen) die Slimane combineerde met biker en racer jacks die op dramatische manier zijn verrijkt met studs en franjes van strass.

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

De jassen worden oversized gedragen, in kasjmier of tweed. Als alternatief zijn we grote fake fur jassen die wederom met stoere leren (strakke) broeken worden gecombineerd. Ook de pakken laten een slim silhouet zien. De proporties zijn typisch Slimane. Onder de blazers overhemden met smalle dassen.

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

Op de catwalk domineren – je raadt het al – de total black looks, onderbroken door een knalrood kleuraccent, wat bruin, verschillende dierenprints zoals luipaard en tijger. De borduursels in deze collectie zijn handgemaakt.

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

Aan hun voeten dragen de modellen stoere laarzen of witte sneakers.

De herencollectie van Celine voor herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Celine

Als je het ons vraagt, is dit een supercoole, draagbare collectie voor rock fans maar ook als je niet van rock houdt, kun je in deze collectie blitse items vinden.

