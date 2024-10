Voor het circuit en voor de openbare weg: de nieuwe Porsche 911 GT3

De vernieuwde GT3 modellen onderscheiden zich met een aangescherpt design aan de voorzijde en door aangepaste aerodynamica. Zo hebben beide versies een nieuw ontworpen diffuser vóór en een nieuw vormgegeven spoilerrand. Samen met de aangepaste vinnen aan de onderzijde leidt dit tot extra neerwaartse druk en een optimale luchtstroom.

In de nieuwe Matrix LED lichtunits, optioneel met witte accentring verkrijgbaar, komen alle lichtfuncties samen. Daardoor zijn extra lichtunits aan de voorzijde niet meer nodig en ontstaat er ruimte voor grotere luchtinlaten. Het geheel oogt daardoor uitzonderlijk clean. Aan de achterzijde zijn de diffuser, de luchtinlaten en de motorkap gewijzigd. Ook de sideplates van de grote achtervleugel hebben een vernieuwd, hoekiger ontwerp.

Porsche heeft de double wishbone voorwielophanging van de nieuwe 911 GT3 modellen voorzien van aerodynamisch vormgegeven draagarmen, met een druppelvormig profiel. Zeker bij hoge snelheden vergroten ze daarmee de neerwaartse druk in de wielkasten en tegelijkertijd verbeteren ze de koeling van de remmen. Om de neerwaartse druk ook bij het afremmen vanaf hoge snelheden te garanderen, hebben de ingenieurs van Porsche veel aandacht besteed aan het verminderen van de duikneiging van de neus. Dit hebben ze gerealiseerd door het kogelgewricht van de onderste draagarm lager te plaatsen. Ook de Porsche 911 GT3 RS maakt gebruik van deze oplossing. De nieuwe Porsche 911 GT3 heeft 255/35 ZR 20-banden vóór en 315/30 ZR 21-banden achter. Circuitbanden met straattoelating zijn optioneel leverbaar.

Porsche 911 GT3 Touring

De 911 GT3 Touring is meer dan ooit herkenbaar, bijvoorbeeld aan het GT3 Touring logo op de grille aan de achterzijde. Net als bij de vorige versies vervalt bij de nieuwe Touring de grote vaste achtervleugel waardoor de tijdloze, elegante lijn van de Porsche 911 perfect tot zijn recht komt. In plaats van de achtervleugel heeft de 911 GT3 Touring een automatisch uitschuifbare achterspoiler met zogeheten Gurney flap. Mede dankzij de lederen bekleding is de ambiance in de 911 GT3 Touring klassiek-sportief. Voor het eerst zijn ook zitplaatsen achterin leverbaar. Merkambassadeur Walter Röhrl zegt over de nieuwe 911 GT3 Touring: “Vooral op bochtige landwegen merk je dat het stuurgevoel nog verder is verbeterd. De stuurinrichting reageert nu nog beheerster op input vanuit de centrale positie, onder daarbij aan precisie in te leveren. Daarmee krijg je als bestuurder nog meer vertrouwen in de auto. Ook de kortere overbrengingen van de versnellingsbak dragen bij aan het rijplezier.”

Lichtgewicht

De nieuwe Porsche 911 GT3 zet maximaal in op een lichtgewicht bouwwijze. Zo verminderen de nieuw ontwikkelde, zilverkleurige aluminium wielen het onafgeveerde gewicht met ruim 1,5 kg. De optionele magnesiumwielen, die beschikbaar zijn met het Weissach of Leichtbau pakket, bieden zelfs een gewichtsverlaging van 9 kg. De 40 Ah lithium-ion batterij brengt het gewicht met nog eens 5 kg terug. In de lichtste configuratie weegt de nieuwe Porsche 911 GT3 daardoor slechts 1.420 kg.

Kortere overbrengingen

De atmosferische 4,0-liter motor van de 911 GT3 voldoet aan de nieuwste, zeer strenge emissie-eisen. Hij is uitgevoerd met twee partikelfilters en vier katalysatoren. Door diverse verbeteringen, waaronder aanpassingen aan de cilinderkop, scherpere nokkenassen en geoptimaliseerde gaskleppen en oliekoelers biedt hij bij hogere toerentallen extra dynamiek. Het maximale vermogen bedraagt 375 kW/510 pk. Dat betekent dat elke pk een gewicht van slechts 2,8 kg hoeft te verplaatsen (geldig voor de lichtste configuratie). Daar komt bij dat zowel de versie met PDK als de uitvoering met handgeschakelde versnellingsbak een 8% kortere eindoverbrenging heeft. Met PDK accelereert de 911 GT3 in 3,4 seconden van 0-100 km/u en bedraagt de topsnelheid 311 km/u. De versies met handgeschakelde versnellingsbak accelereren in 3,9 s van 0-100 km/h en halen een topsnelheid van 313 km/u.

Porsche merkambassadeur Jörg Bergmeister zegt: “Op het circuit biedt de nieuwe Porsche 911 GT3 nog meer controle. Dankzij de geoptimaliseerde afstemming van de demping blijft hij bij oneffenheden in het wegdek stabieler en bij het rijden over kerbstones laat hij een uitstekend weggedrag zien. Daarbij functioneert het anti-duiksysteem bij het remmen perfect. Ook daardoor is de balans van de auto onder alle omstandigheden duidelijk consistent.”

Innovatieve, lichtgewicht kuipstoelen

Optioneel is de nieuwe Porsche 911 GT3 leverbaar met een nieuwe lichtgewicht kuipstoel met een structuur van CFRP (met carbon versterkte kunststof). Hij heeft een geïntegreerde thorax-airbag en meervoudige elektrische verstelling. Een verwarmingsfunctie is optioneel. Een deel van de hoofdsteunbekleding is te verwijderen. Dit verbetert de ergonomie voor rijders die op het circuit een helm dragen. De leuning van de kuipstoel is naar voren te klappen voor optimale toegang tot de optionele zitplaatsen achterin. In plaats van de kuipstoel kunnen 911 GT3 klanten ook kiezen voor de Adaptieve Sportstoelen Plus met 18-voudige elektrische verstelling.

In tegenstelling tot andere 911 modellen wordt de GT3 niet gestart met een knop, maar door de sleutel in het contactslot te draaien. De optioneel verkrijgbare veiligheidskooi benadrukt de band met de autosport nog eens. Het digitale instrumentenpaneel valt op door het heldere display- en bedieningsconcept. Dankzij het kleurschema met sterke contrasten zijn de toerenteller en de stopwatch in één oogopslag af te lezen. Bij gebruik van het ‘Track Screen’ wordt de weergave van de schermen links en rechts van de toerenteller sterk beperkt. Alleen belangrijke informatie over banden, olie, water en brandstof is dan nog zichtbaar. Ook de schakelindicator met ‘shift flash’ is dan actief. De toerenteller is zodanig te draaien, dat de start van de rode lijn bij 9.000 tpm samenvalt met de 12-uursmarkering van het stuur.

Individuele pakketten voor de 911 GT3 en de GT3 Touring

Voor het eerst is de 911 GT3 leverbaar met het Weissach pakket. Daarmee is de auto nog beter aan te passen aan persoonlijke wensen bij circuitgebruik. Het Weissach pakket omvat veel componenten die zijn gemaakt van CFRP zoals de stabilisatorstang, de koppelstangen en het schuifpaneel van de achteras, het dak en de sideplates van de achtervleugel. Ook de afwerking van de buitenspiegels, de spiegeldriehoek en de airblades aan de voorzijde zijn gemaakt van deze lichte, maar zeer sterke kunststof.

Het interieur van de 911 GT3 is afgewerkt met een combinatie van leder en Race-Tex. Voor het eerst is de bovenzijde van het dashboard met Race-Tex dat verblinding voorkomt. De deurhendels van CFRP en opbergnetten dragen bij aan het lichtgewicht ontwerp. Optioneel zijn een veiligheidskooi van CFRP en gegoten magnesium wielen beschikbaar.

Voor de 911 GT3 Touring is het Leichtbau pakket beschikbaar. Het dak, de stabilisatorstang, de koppelstangen en het schuifpaneel van de achteras zijn dan uitgevoerd in CFRP. Ook de gegoten magnesium wielen en lichtgewicht deurpanelen zijn onderdeel van dit pakket. De uitvoering met handgeschakelde zesversnellingsbak heeft de korte versnellingspook van de 911 S/T. Voor die pook bevindt zich een plaquette met ‘Leichtbau’ inscriptie.

De 911 GT3 met achtervleugel is zonder meerprijs te leveren met het Clubsport pakket. Inbegrepen hierbij zijn een stalen veiligheidskooi achterin, een zespunts veiligheidsgordel voor de bestuurder en een compacte brandblusser. Het Clubsport pakket is alleen te bestellen in combinatie met de lichtgewicht kuipstoelen.

Exclusief: een ‘sportwagen voor de pols’

Speciaal voor klanten die een nieuwe 911 GT3 aanschaffen, heeft Porsche Design een exclusief horloge ontwikkeld, met veel elementen die verwijzen naar de auto zelf. De 911 GT3 chronograaf is uitgevoerd met het Porsche Design WERK 01.200 uurwerk met flyback-functie. De kast is van ultralicht titanium. Optioneel is een zwarte titaniumcarbide-coating leverbaar. De wijzerplaat is uitgevoerd in GT3 design met gele accenten en doet denken aan het instrumentenpaneel van de auto. De rotor op zijn beurt verwijst duidelijk naar het wieldesign. De wijzerplaatring is leverbaar in elke kleur die ook beschikbaar is voor de 911 GT3 – zelfs kleuren uit het Paint to Sample programma zijn beschikbaar. De band is uitgevoerd in de ledersoort, inclusief de stiksels die Porsche in het interieur van de 911 gebruikt. Ook deze matcht met de configuratie van de auto van de klant.

De nieuwe Porsche 911 GT3 en 911 GT3 Touring zijn vanaf eind dit jaar te bestellen.