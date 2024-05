De nieuwe BMW i4 en nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé

De volledig elektrische BMW i4 en de BMW 4 Serie Gran Coupé – pioniers op het gebied van lokaal emissievrij rijplezier en vooruitstrevend design in het premium middensegment – zijn nu nog aantrekkelijker. Nieuwe variant van de BMW i4 met elektrische vierwielaandrijving. Alle versies van de BMW 4 Serie Gran Coupé met een verbrandingsmotor nu standaard voorzien van een 8-traps Steptronic Sport transmissie. Exterieur en interieur licht aangepast. Verbeterde BMW iDrive met QuickSelect en aanvullende digitale diensten.

Met nieuwe voorzieningen versterkt de succesvolste carrosserievariant van de BMW 4 Serie het gevoel van sportieve elegantie. Premium interieur nu meer verfijnd door een uitgebreide standaarduitrusting. Aanbod van optionele uitrustingen opnieuw gestructureerd.

De BMW i4 en BMW 4 Serie Gran Coupé zijn pioniers van de flexibele aandrijfsysteemarchitectuur van BMW. Alle modelvarianten worden geproduceerd in BMW Group Fabriek München. Wereldwijde marktintroductie van de nieuwe modellen start in juli 2024. Belangrijkste afzetmarkten zijn Verenigde Staten, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en China.

Het vooraanzicht heeft een krachtigere uitstraling dankzij nieuw ontworpen BMW nierengrille met gaasstructuur, die gedeeltelijk gesloten is voor de BMW i4. Omlijsting van de grille standaard uitgevoerd in mat chroom, zwart hoogglans is optioneel.

Opvallend vormgegeven koplampen met nieuwe indeling van de LED-units. Verticale lichtbronnen voor stadslicht, dagrijverlichting en richtingaanwijzers. Nieuwe Welcome Light Animation voor de versies met optionele Comfort Access. Adaptieve LED koplampen met niet-verblindend matrixgrootlicht, stadslicht en exclusieve Laserlight achterlichten in stijl van BMW M4 CSL zijn eveneens optioneel beschikbaar.

Optioneel M Sportpakket en M Performance-modellen met M-specifieke designkenmerken. M Sportpakket nu met diffusorelement achter in hoogglans zwart en uitlaatpijpen nu met grotere diameter van 100 millimeter. M Sportpakket Pro af fabriek leverbaar. Modelspecifieke BMW M Performance Parts te bestellen uit assortiment Originele BMW Accessoires.

Nieuwe carrosseriekleuren Cape York Grün metallic en Fire Rot metallic. Uitgebreide keuze uit BMW Individual lakken en BMW Individual speciale lakken. Extra mogelijkheden voor personalisatie dankzij nieuwe, aerodynamische 19 inch M wielen en 20 inch BMW Individual wielen in Dubbelspaak styling.

Modern en sportief interieur met BMW Curved Display en nieuw ontworpen stuurwielen. Standaard stuurwiel in 2-spaak styling met veelhoekige rand en verlichte multifunctionele knoppen. Optioneel met leder bekleed M stuurwiel in 3-spaak styling met afgeplatte rand aan de onderzijde en discrete markering op 12-uurpositie óf met rode markering en decoratieve stiksels in BMW M kleuren voor de M Performance modellen. De versies met een verbrandingsmotor zijn nu standaard voorzien van schakelpaddles aan het stuurwiel.

Sportstoelen met geperforeerde bekleding Veganza zijn standaard.. Optionele lederen bekleding Vernasca met decoratief stiksel nu ook leverbaar in de nieuwe combinatie zwart-rood. BMW Individual lederen bekleding Merino in drie kleuren is optioneel leverbaar.

Instrumentenpaneel met minder knoppen en bedieningselementen dankzij consistente digitalisering. Ventilatie- en klimaatregeling en optionele verwarming van stoel- en stuurwiel nu te bedienen via aanraking van Touch Control Display, spraakopdrachten en – voor de ventilatie – via nieuwe bedieningsknoppen van de ventilatieopeningen.

Nieuwe interieurlijsten in Dark Graphite mat zijn standaard. Optionele M Sportpakket omvat interieurlijsten in Aluminium Rhombicle Anthrazit.

Aanvullingen op de standaarduitrusting van de nieuwe BMW i4 en nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé omvatten ook Ambiance verlichting – met extra contourverlichting geïntegreerd rond nieuwe centrale ventilatiesleuven – en het binnen- en buitenspiegelpakket. Optioneel instrumentenpaneel uitgevoerd in Sensatec met verder verfijnde oppervlaktestructuur. Ook nieuw zijn stijlvolle CraftedClarity kristalelementen voor de BMW iDrive Controller, transmissieschakelaar en start/stop-knop

Het concept van een 4-deurscoupé biedt consistente balans tussen functionaliteit, gebruiksgemak voor alledag én voor lange afstanden – met elektrische óf conventionele aandrijving. Vijf zitplaatsen en grote, hoog te openen achterklep. De bagageruimte van alle versies van de BMW i4 en BMW 4 Serie Gran Coupé is uit te breiden van 470 naar 1.290 liter.

Volledig elektrische BMW i4 nu verkrijgbaar in vier varianten. Nieuwe BMW i4 xDrive40 met elektrische vierwielaandrijving, maximaal systeemvermogen van 295 kW (401 pk) en actieradius van 444 – 548 km (WLTP). Andere versies: BMW i4 M50 xDrive, BMW i4 eDrive40 en BMW i4 eDrive35.

Gecombineerde lader voor BMW i4 maakt AC-laden (wisselstroom) met maximaal 11 kW en DC-laden (gelijkstroom) tot 205 kW mogelijk (BMW i4 eDrive35: 180 kW). Plug & Charge Multi Contract maakt gemakkelijk opladen onderweg mogelijk.

Nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé met keuze uit verschillende motorvarianten, waaronder de 275 kW (374 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn benzinemotor (BMW M440i xDrive Gran Coupé), twee 4-cilinder-in-lijn benzinemotoren, een 6-cilinder-in-lijn dieselmotor en een 4-cilinder-in-lijn dieselmotor. De 6-cilinders en de 4-cilinder dieselmotoren zijn voorzien van 48V MildHybrid technologie. Een 8-traps Steptronic Sport transmissie is standaard voor alle motorvarianten. Afhankelijk van de modelvariant wordt het motorvermogen via klassieke achterwielaandrijving of BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving op de weg overgebracht.

De nieuwe BMW i4 en BMW 4 Serie Gran Coupé bieden altijd het vertrouwde sportieve rijgedrag en de goed doordachte rijeigenschappen van BMW, dankzij modelspecifieke afstemming van de ondersteltechnologie. Elektromechanische besturing met Servotronic functie, geïntegreerd remsysteem en doorslipbegrenzing zijn standaard. De modellen met het M Sportpakket zijn uit te rusten met M Sport wielophanging, adaptieve M wielophanging met Variable Sport Steering en M Sport remmen. De BMW i4 is standaard uitgerust met luchtvering achter.

Uitgebreide keuze aan bestuurdersassistentiesystemen voor veilig en comfortabel rijden en parkeren. De standaarduitrusting omvat onder meer Speed Limit Info, Front Collision Warning, Parking Assistant en Reversing Assistant met achteruitrijcamera. Optioneel zijn Driving Assistant Professional met Steering and Lane Control, Active Cruise Control met Stop&Go en Parking Assistant Plus.

De standaarduitrusting van de nieuwe BMW i4 en BMW 4 Serie Gran Coupé omvat BMW iDrive met QuickSelect op basis van BMW Operating System 8.5. Intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening via aanraking van Touch Control Display en spraakopdrachten. Nieuw startscherm met verticaal gerangschikte symbolen op één niveau. Snelle toegang met QuickSelect maakt directe selectie van functies mogelijk zonder submenu’s. De menubalk aan de onderkant van het bedieningsdisplay biedt nu ook directe toegang tot de klimaatregeling. BMW Intelligent Personal Assistant biedt nu extra talen en nieuwe graphics.

Standaard BMW Live Cockpit Plus met cloud-based BMW Maps navigatie. Nauwkeurige, voor het opladen geoptimaliseerde routebegeleiding in de BMW i4 is uniek in dit segment. Optioneel omvat BMW Live Cockpit Professional ook de BMW Head-Up Display en Augmented View op het Touch Control Display of instrumentenpaneel.

Vereenvoudigde eerste aanmelding in auto en synchronisatie met BMW ID door scannen QR-code met smartphone. My BMW App maakt overzicht van voertuigstatus en diverse externe functies mogelijk. Ook laadproces en preconditioning van de BMW i4 zijn via de My BMW App te regelen.

De persoonlijke eSIM kan in de auto worden geactiveerd voor optimale connectiviteit door standaard 5G mobiele communicatie. Betalen voor parkeren kan digitaal vanuit auto.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW i4:

WLTP combined: energy consumption 19,4-15,1 kWh/100km; CO2 emissionen 0 g/km; CO2 class A; range 386-600 km

BMW 4 Series Gran Coupé:

WLTP combined: energy consumption 8,7-4,9 l/100km; CO2-emissionen 199-130 g/km; CO2 class D-G