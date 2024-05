Issey Miyake’s zomer collectie 2024: beweging en texturen

De collectie van Issey Miyake voor lente zomer 2024 is een meesterlijke verkenning van stof, vorm en de wisselwerking tussen…

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

De collectie van Issey Miyake voor lente zomer 2024 is een meesterlijke verkenning van stof, vorm en de wisselwerking tussen structuur en vloeibaarheid, zoals we dat overigens van het Japanse maison gewend zijn. De collectie is geïnspireerd op de gracieuze bewegingen van een vlag die wappert in de wind en vangt de essentie van lichtheid en dynamiek.

De collectie is opgedeeld in series. De serie ’twining’ is gemaakt van een reeks stoffen die een buitengewone weeftechniek laat zien. De stoffen zijn licht en toch stevig, met ingewikkelde en scherpe kronkels die een volumineuze en lichte textuur creëren. Dit wordt bereikt door strategisch geplaatste kleine openingen die een opvallende en luchtige esthetiek creëren.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

De gebreide serie ‘ambiguous’ illustreert Miyake’s virtuoze benadering van materialen. De kledingstukken, gemaakt van gedraaide katoenen garen, onthullen de vorm van het lichaam met respect voor de inherente kwaliteiten van de stof. Het voorpand is gebreid met in dezelfde richting gedraaide garen, waardoor op natuurlijke wijze een delicate drapering van zachte plooien ontstaat. Het geribbelde rugpand omhelst daarentegen het lichaam en creëert een dynamisch samenspel tussen de twee elementen.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Miyake’s fascinatie voor het samenspel van vorm en functie is ook duidelijk in de printserie ‘light leak’. Deze kledingstukken worden gekenmerkt door vage tinten in eenvoudige silhouetten en zijn gemaakt door de film van een camera opzettelijk te belichten. De resulterende prints behouden de deeltjes van de originele foto’s, waardoor de patronen een unieke, organische kwaliteit krijgen.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

De ‘enveloping’-serie toont Miyake’s meesterschap in draperen en wikkelen. De subtiele glans en zachte textuur van het materiaal, gemaakt van een combinatie van Japans washi papier en polyester, creëert een diepte en zachtheid die de schaduwen van de draperieën accentueert. De constructie uit één stuk omhult het lichaam, past zich aan de drager aan en creëert een compleet origineel silhouet.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

De ’twisted’ serie gaat verder met het verkennen van beweging en materialen en presenteert een stof met een unieke textuur, geweven van natuurlijke vezels zoals Japans waspapier en linnen, maar ook van uitgerekte vezels. Deze stof is gedraaid en gevormd alsof het natuurlijk gevormd is op het lichaam van de drager, wat resulteert in een fascinerende tactiele ervaring.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

‘Shaped membrane’ tilt het begrip volume en comfort naar een nieuw niveau, met overdreven silhouetten gemaakt van een lichte, zachte en rekbare stof die bijna aanvoelt als een tweede huid.

Het hoogtepunt in deze nieuwe collectie van Issey Miyake voor lente zomer 2024 is ‘fixed in time’, een serie die de essentie van beweging vastlegt door het gebruik van geperste stof. Gewaagde silhouetten met volumineuze plooien en hoekige vormen rond de schouders zijn het resultaat van driedimensionale draaiingen die plat zijn gemaakt, wat een opvallende en moeiteloze esthetiek creëert.

Issey Miyake lente zomer 2024 – Photo courtesy of Issey Miyake

Als aanvulling op de collectie werkte Issey Miyake samen met New Balance. De trainers zijn geïnspireerd op het concept van mobiliteit op blote voeten en vormen een perfecte aanvulling op de sensuele lichamelijkheid van de creaties van de ontwerper en bieden een harmonieuze en holistische ervaring.