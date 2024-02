Moschino herfst winter 2024 2025. Een debuut

Moschino vrouw herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Moschino

Elke keer als een modehuis een collectie van een nieuwe creatief directeur de catwalk opstuurt, is dat een spannend moment. Voor de creatief directeur zelf maar ook voor het modevolk. Tijdens de Milan Fashion Week debuteerde Adrian Appiolaza voor Moschino.

De show is een eerbetoon aan de oprichter van het Italiaanse maison: Franco Moschino. Modeminnende mensen zullen bij het horen of lezen van deze naam direct denken aan zijn ironische ontwerpen met onconventionele en speelse details, zoals plastic gebakken eieren op spijkerrokken of veiligheidsspelden op lijfjes. Moschino dreef met zijn unieke creaties de spot met high fashion-klassiekers en experimenteerde met traditionele vormen. Deze spirit wil Adrian Appiolaza met de modecollectie van Moschino voor herfst winter 2024 2025 voortzetten.

Het is een collectie gebaseerd op vakmanschap, maar ook op gebaren en originele ideologie. Vandaag de dag zijn de universele boodschappen van vrede en liefde die Franco Moschino met zijn mode de wereld instuurde, nog net zo relevant en actueel als in het verleden. In deze modeshow worden ze herhaald voor een nieuwe generatie, met dezelfde impact als in het verleden.

Ironisch en iconisch, de evocaties van Franco Moschino’s universum vormen de basis van inspiraties die worden gevonden in ontwerpen uit het archief die opnieuw worden bekeken, geëvalueerd en verjongd. De proporties zijn totaal opnieuw uitgevonden, de constructie is opnieuw geïnterpreteerd, maar hun energie blijft zoals oorspronkelijk.

Het archief wordt niet benaderd als een opslagplaats van ideeën uit het verleden, maar als een levend, ademend. Franco is geen verre herinnering, maar zijn geest is onder ons aanwezig.

De kleding is sartoriaal, klassiekers met een twist: de trenchcoat, de sjaal, denim, het maatpak, lingerie, parels, een stropdas. Ze worden als het ware binnenstebuiten gekeerd, op z’n kop gezet en op de proef gesteld om iets anders te worden. Ze gaan vergezeld van Franco’s kenmerkende esthetische dubbelzinnigheden.

Zijn kenmerkende modewoordenschat vertegenwoordigt de identiteit van dit modehuis. Dit waren zijn obsessies, nu worden ze die van Adrian Appiolaza.

De kern van deze collectie is een reflectie op de ziel van Moschino.

Vrolijkheid, oneerbiedigheid, verrassende originaliteit. En vooral vreugde.